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Примера. 28-й тур. Валенсийская драма на последних секундах

Испания
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Летучие мыши отпускают жертву

Примера. 28-й тур. Валенсийская драма на последних секундах
UA-Футбол Автор UA-Футбол
Новина українською

Третьим матчем в чемпионате Испании после карантина стало дерби между "Валенсией" и "Леванте". Несмотря не большие кадровые потери, летучие мыши, как команда, которая ставит перед собой высокие задачи, должны были доказывать объективность своих претензий на попадание в Лигу Чемпионов.

Хозяева могли повести в счете еще в первом тайме, если бы немного больше повезло Солеру. Карлос бил после эффектной откидку партнера пятой, но мяч попал в перекладину. Атаки "Леванте" были не такими острыми, но и не менее многочисленными. Но до того момента, пока Рогер не заработал вторую желтую карточку и не оставил свою команду в меньшинстве.

"Валенсия" смогла разыграть большинство на 90-й минуте. Классная вертикальная комбинация с прострелом от Гайи в завершающей фазе завершилась ударом в касание от Родриго. 1:0, численное большинство - казалось, три очка от команды Саледаса никуда не денутся. Но на восьмой компенсированной минуту "Валенсия" пропустила в ответ! Муктар Дьякаби при подаче штрафного откровенно руками держал соперника, чтобы тот не выскочил на подачу.

После просмотра ВАР арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Гонсало Мелеро - 1:1. "Валенсия" не смогла вплотную приблизиться к "Хетафе" и сравниться с "Атлетико" по набранным очкам, тогда как "Леванте" поднялся на 12-е место, обойдя "Бетис".

Примера. 28-й тур
12 июня. Валенсия. Месталья
"Валенсия" - "Леванте" 1:1
Голы: Родриго 90 - Мелеро 90 + 8 пен.
Удаление: Рогер 74 (вторая желтая)
"Валенсия": Силессен - Флоренци (Васс 57), Дьякаби, Сан-Мартин, Гайя - Солер (Торрес 68), Парьехо, Коклен, Гедег (Черышев 87) - Родриго, Гомес (Гамейро 56)
"Леванте": Абарис - Мирамон, Постиго, Везо, Клерк - Барди (Тоно 74), Кампана (Мартинес 84), Вукчевич (Радойя 74), Рочина (Мелеро 61) - Рогер, Моралес (Майораль 60)

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В статье: Валенсия Леванте
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