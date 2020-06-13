Кроос: Реалу остается лишь надеяться на то, что Барса оступится

Полузащитник "Реала" Тони Кроос высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

"Мы можем только надеяться, что "Барселона" где-то оступится. Нам все еще не хватает определенной стабильности, иначе "Реал" ушел бы на перерыв из-за коронавируса в качестве лидера Ла Лиги. Но ситуация другая.

Все будет зависеть от того, у кого будет меньше травм. Командам потребуется каждый игрок. Тот, кто лучше всего справится с этой нестандартной ситуацией, в конечном итоге станет чемпионом.

Матчи покажут физическое состояние команд. Это нельзя выявить на тренировках, можно только готовиться как можно лучше. В первой игре мы увидим, в каком состоянии находится "Реал", – цитирует Крооса Goal.