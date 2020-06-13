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Кроос: Реалу остается лишь надеяться на то, что Барса оступится

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" отстают на 2 пункта

Кроос: Реалу остается лишь надеяться на то, что Барса оступится
Новина українською

Полузащитник "Реала" Тони Кроос высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

"Мы можем только надеяться, что "Барселона" где-то оступится. Нам все еще не хватает определенной стабильности, иначе "Реал" ушел бы на перерыв из-за коронавируса в качестве лидера Ла Лиги. Но ситуация другая.

Все будет зависеть от того, у кого будет меньше травм. Командам потребуется каждый игрок. Тот, кто лучше всего справится с этой нестандартной ситуацией, в конечном итоге станет чемпионом.

Матчи покажут физическое состояние команд. Это нельзя выявить на тренировках, можно только готовиться как можно лучше. В первой игре мы увидим, в каком состоянии находится "Реал", – цитирует Крооса Goal.

За 11 туров до финиша "Реал" уступает "Барселоне" в 2 пункта.

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В статье: Тони Кроос Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
13.06.2020 в 12:05
Это пока на два пункта отстают. А к финишу сезона будут отставать на 6-8 пунктов.
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