Мальорка - Барселона. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испанский футбол вернулся, а сегодня в игру наконец-то вступает чемпион и действующий лидер гонки – каталонская "Барселона". Соперником "блаугранас" будет команда из другого полюса турнирной таблицы, однако не стоит забывать о том, что дома "Мальорка" опасна. В частности, здесь она в текущем сезоне победила "Реал". Да и на "Камп Ноу" в первом круге сумела забить дважды.

Обо всех нюансах поединка читайте в анонсе матча >>>. Статистика, составы, описание событий можно посмотреть в матч-центре UA-Футбол >>>. Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча 38-го тура Ла Лиги "Мальорка" - "Барселона".

Начало – 23:00. Сигнал представлен платформой MEGOGО.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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