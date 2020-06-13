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Мальорка - Барселона. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Мальорка - Барселона: Онлайн LIVE видеотрансляция матча ⋇ 13.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Мальорка - Барселона. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Испанский футбол вернулся, а сегодня в игру наконец-то вступает чемпион и действующий лидер гонки – каталонская "Барселона". Соперником "блаугранас" будет команда из другого полюса турнирной таблицы, однако не стоит забывать о том, что дома "Мальорка" опасна. В частности, здесь она в текущем сезоне победила "Реал". Да и на "Камп Ноу" в первом круге сумела забить дважды.

Обо всех нюансах поединка читайте в анонсе матча >>>. Статистика, составы, описание событий можно посмотреть в матч-центре UA-Футбол >>>. Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча 38-го тура Ла Лиги "Мальорка" - "Барселона".

Начало – 23:00. Сигнал представлен платформой MEGOGО.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Мальорка (Испания)
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
13.06.2020 в 10:33
В Барселоне опасаются соперника и оценивают шансы на ничью как невысокие. Об этом сообщил наш специальный корреспондент в Доминиканской республике
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