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Сетьен подтвердил, что Барса вела переговоры по продаже Артура

Испания
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Бразилец может сменить клуб летом

Сетьен подтвердил, что Барса вела переговоры по продаже Артура
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался о будущем полузащитника каталонцев Артура.

"Это правда, что мы кое-что обсуждали, но не так долго. Нынешние обстоятельства отличаются от обычных и повлияют на трансферный рынок.

Я рассчитываю на всех игроков, кто в настоящее время находится в команде. Мне нужны все, потому что будет много матчей. Что касается слухов, я предпочитаю это не обсуждать", – заявил Сетьен Goal.

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В статье: Барселона Артур
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