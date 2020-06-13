Сетьен подтвердил, что Барса вела переговоры по продаже Артура

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался о будущем полузащитника каталонцев Артура.

"Это правда, что мы кое-что обсуждали, но не так долго. Нынешние обстоятельства отличаются от обычных и повлияют на трансферный рынок.

Я рассчитываю на всех игроков, кто в настоящее время находится в команде. Мне нужны все, потому что будет много матчей. Что касается слухов, я предпочитаю это не обсуждать", – заявил Сетьен Goal.