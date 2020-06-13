Еще немного о дерби. Валенсия – Леванте 1:1. Обзор матча и видео голов

28-й тур Ла Лиги богат дерби. Сначала состоялось севильское, а сразу за ним – и левантийское. "Валенсия" была фаворитом, впрочем, как показал матч, команде Альберта Селадеса еще нужно много работать над тем, чтобы претендовать на зону еврокубков. "Летучие мыши" в конце игры забили, но еще позже, - на восьмой компенсированной, - пропустили из-за пенальти, "привезенным" Муктаром Дьякаби.

Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги "Валенсия" - "Леванте".

Примера. 28-й тур

12 июня. Валенсия. Месталья

"Валенсия" - "Леванте" 1:1

Голы: Родриго 90 - Мелеро 90+8 пен.