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Еще немного о дерби. Валенсия – Леванте 1:1. Обзор матча и видео голов
Валенсия - Леванте ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
28-й тур Ла Лиги богат дерби. Сначала состоялось севильское, а сразу за ним – и левантийское. "Валенсия" была фаворитом, впрочем, как показал матч, команде Альберта Селадеса еще нужно много работать над тем, чтобы претендовать на зону еврокубков. "Летучие мыши" в конце игры забили, но еще позже, - на восьмой компенсированной, - пропустили из-за пенальти, "привезенным" Муктаром Дьякаби.
Смотрите видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги "Валенсия" - "Леванте".
Примера. 28-й тур
12 июня. Валенсия. Месталья
"Валенсия" - "Леванте" 1:1
Голы: Родриго 90 - Мелеро 90+8 пен.