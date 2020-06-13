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Зидан: Вновь могу рассчитывать на Азара и Асенсио
Креативные полузащитники восстановились после травм
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о состоянии команды накануне матча 28-го тура Ла Лиги против "Эйбара".
"У нас нет никаких претензий по календарю, каким бы сложным он ни был. Реал привык играть раз в три дня, так что это не проблема. Ситуация одинакова для всех.
Решили делать пять замен — будем делать пять. Скажут семь — используем семь. Могу сказать, что мы настолько довольны, что можем, наконец, играть, что с радостью адаптируемся к любым условиям.
Сейчас у меня в распоряжении 24-25 игроков в отличной форме, в том числе Азар и Асенсио, на которых я рассчитываю. Осталось выбрать среди них 23 человека для заявки на матч", – цитирует Зидана Marca.
Напомним, Эден Азар отсутствовал с февраля, когда получил трещину в дистальной части малоберцовой кости правой ноги. Асенсио же и вовсе отсутствовал с июля, когда порвал крестообразные связки колена.
"Реал" примет "Эйбар" в воскресенье. Игра стартует в 20:30.