Зидан: Вновь могу рассчитывать на Азара и Асенсио

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о состоянии команды накануне матча 28-го тура Ла Лиги против "Эйбара".

"У нас нет никаких претензий по календарю, каким бы сложным он ни был. Реал привык играть раз в три дня, так что это не проблема. Ситуация одинакова для всех.

Решили делать пять замен — будем делать пять. Скажут семь — используем семь. Могу сказать, что мы настолько довольны, что можем, наконец, играть, что с радостью адаптируемся к любым условиям.

Сейчас у меня в распоряжении 24-25 игроков в отличной форме, в том числе Азар и Асенсио, на которых я рассчитываю. Осталось выбрать среди них 23 человека для заявки на матч", – цитирует Зидана Marca.