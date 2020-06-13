Примера. 28-й тур. Эспаньол одолел Алавес и облегчил себе жизнь

"Алавес" сильно начал этот матч и казалось, что гол в ворота аутсайдера – лишь вопрос времени. Но аутсайдер этот не безнадежен. "Эспаньол", несмотря на последнее место в турнирной таблице, после прихода на тренерский мостик Абелардо достойно борется за свое право остаться в элите. Но сегодня не было бы такого результата, если бы не помог голкипер команды-соперницы.

На 19-й минуте Пачеко забыл, что территория штрафной не безгранична. Выйдя за пределы площадки, голкипер поймал мяч руками, словно в своих владениях. И сразу увидел перед собой красную карточку.

Большинством "Эспаньол" воспользовался хорошо. Инициатива отошла к "попугаям" и уже их болельщики считали минуты до гола. Первый состоялся перед свистком на перерыв, когда после стандарта вторым темпом Эспиноса использовал подачу Эмбарбы.

А сразу после перерыва хозяева сняли вопрос относительно победителя. Ву Лей выбежал один на один и завещал "Эспаньолу" спокойно проводить второй тайм. Так и произошло. Победа, которая еще больше вдохновит "попугаев" в этой непростой борьбе за место под солнцем.

Барселона. Стадион Корнелья-Эль Прат

"Эспаньол" - "Алавес" 2:0

Голы: Бернардо Эспиноса 45+3, Ву Лей 47

"Эспаньол": Ойер Оласабаль, Ву Лей (Рауль Де Томас 51), Хонатан Кальери (Факундо Феррейра 86), Оскар Мелендо (Матиас Варгас 78), Давид Лопес (Андер Итурраспе 85), Хави Лопес, Вила Дидак, Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса, Марк Рока, Адриан Эмбарба (Серхи Дардер 52)

"Алавес": Фернандо Пачеко, Родриго Эли (Томас Пина 56), Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Виктор Камараса (Борха Сайнс 82), Любомир Фейса (Луис Роха 55), Чимо Наварро, Эдгар Мендес (Роберто Хименес 21), Алейш Видаль (Пере Понс 46), Оливер Берк, Мартин Падилья

Предупреждения: Адриан Эмбарба 4, Ву Лей 26, Рауль Де Томас 73, Хонатан Кальери 86 - Виктор Лагуардия 52, Луис Роха 65, Оливер Берк 78

Удаление: Фернандо Пачеко 19