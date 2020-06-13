Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинедин Зидан: У Реала впереди 11 финалов, и мы будем стараться изо всех сил выиграть Ла Лигу
Наставник "сливочных" поставил цель выиграть чемпионат Испании
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от возобновления сезона в Ла Лиге.
"Ситуация такова, что мы отстаем на два очка. У нас впереди 11 финалов, и мы будем стараться изо всех сил выиграть Ла Лигу.
Иногда я не очень хорошо выражаю свои мысли на испанском. Для меня важен каждый матч, это касается и товарищеских игр. Футболка "Реала" – это все, что я знаю.
Ла Лига – долгосрочный турнир. Мне он нравится. Если команда стабильно хорошо выступает в Ла Лиге, она хороша и в Лиге чемпионов. Примера – самый сложный и длительный турнир.
Испанский футбол достаточно непрост, нам противостоят тяжелые соперники, и мне это нравится. Когда надеваешь футболку "Реала", важна каждая игра", – рассказал Зинедин Зидан.
На данный момент после 27 туров чемпионата Испании "сливочные" занимают вторую строчку и отстают от первой "Барселоны" на 2 очка.
Ранее, французский наставник мадридцев оценил состояние игроков "Реала" накануне матча против "Эйбара" в рамках 28-го тура.