Зинедин Зидан: У Реала впереди 11 финалов, и мы будем стараться изо всех сил выиграть Ла Лигу

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от возобновления сезона в Ла Лиге.

"Ситуация такова, что мы отстаем на два очка. У нас впереди 11 финалов, и мы будем стараться изо всех сил выиграть Ла Лигу.

Иногда я не очень хорошо выражаю свои мысли на испанском. Для меня важен каждый матч, это касается и товарищеских игр. Футболка "Реала" – это все, что я знаю.

Ла Лига – долгосрочный турнир. Мне он нравится. Если команда стабильно хорошо выступает в Ла Лиге, она хороша и в Лиге чемпионов. Примера – самый сложный и длительный турнир.

Испанский футбол достаточно непрост, нам противостоят тяжелые соперники, и мне это нравится. Когда надеваешь футболку "Реала", важна каждая игра", – рассказал Зинедин Зидан.