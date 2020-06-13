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Зинедин Зидан: У Реала впереди 11 финалов, и мы будем стараться изо всех сил выиграть Ла Лигу

Испания
(1 голосов)

Наставник "сливочных" поставил цель выиграть чемпионат Испании

Зинедин Зидан: У Реала впереди 11 финалов, и мы будем стараться изо всех сил выиграть Ла Лигу
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от возобновления сезона в Ла Лиге.

"Ситуация такова, что мы отстаем на два очка. У нас впереди 11 финалов, и мы будем стараться изо всех сил выиграть Ла Лигу.

Иногда я не очень хорошо выражаю свои мысли на испанском. Для меня важен каждый матч, это касается и товарищеских игр. Футболка "Реала" – это все, что я знаю.

Ла Лига – долгосрочный турнир. Мне он нравится. Если команда стабильно хорошо выступает в Ла Лиге, она хороша и в Лиге чемпионов. Примера – самый сложный и длительный турнир.

Испанский футбол достаточно непрост, нам противостоят тяжелые соперники, и мне это нравится. Когда надеваешь футболку "Реала", важна каждая игра", – рассказал Зинедин Зидан.

На данный момент после 27 туров чемпионата Испании "сливочные" занимают вторую строчку и отстают от первой "Барселоны" на 2 очка.

Ранее, французский наставник мадридцев оценил состояние игроков "Реала" накануне матча против "Эйбара" в рамках 28-го тура.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Ла Лига
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
13.06.2020 в 18:28
А денег хватит на 11 финалов? ))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.06.2020 в 19:16
Это метко подмечено.... Но.... Вполне может быть, что много денег Реалу и не понадобится.... Своё грязное дело в отношении Барселоны сделают карманные арбитры Переса - Лаос и Мансана.... Причем, не за деньги, а за возможность быть в обойме испанских арбитров ещё много, много лет....
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