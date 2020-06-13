Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Асенсио в заявке на матч с Эйбаром. Марко не играл 10 месяцев
Испанец может впервые выйти на поле после травмы "крестов"
Завтра, 14-го июня мадридский "Реал" сыграет с "Эйбаром" в рамках 28-го тура Ла Лиги.
Сайт "сливочных" опубликовал список футболистов, которые заявлены на этот матч.
Среди фамилий есть Асенсио, Марко не играл 10 месяцев. Напомним, испанский полузащитник получил травму в матче с "Миланом" в рамках турнира International Champions Cup. Тогда Асенсио порвал крестообразную связку.
Вашему вниманию полная заявка "Реала" на этот поединок.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди, Хави Эрнандес Каррера;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Иско, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Марко