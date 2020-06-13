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Асенсио в заявке на матч с Эйбаром. Марко не играл 10 месяцев

Испания
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Испанец может впервые выйти на поле после травмы "крестов"

Асенсио в заявке на матч с Эйбаром. Марко не играл 10 месяцев
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Завтра, 14-го июня мадридский "Реал" сыграет с "Эйбаром" в рамках 28-го тура Ла Лиги.

Сайт "сливочных" опубликовал список футболистов, которые заявлены на этот матч.

Среди фамилий есть Асенсио, Марко не играл 10 месяцев. Напомним, испанский полузащитник получил травму в матче с "Миланом" в рамках турнира International Champions Cup. Тогда Асенсио порвал крестообразную связку.

Вашему вниманию полная заявка "Реала" на этот поединок.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди, Хави Эрнандес Каррера;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Иско, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Марко

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В статье: Реал (Мадрид) Ла Лига Марко Асенсио Эйбар
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Источник:
realmadrid.com
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