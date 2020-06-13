Брейтуэйт забил дебютный гол за Барсу в матче с Мальоркой

В рамках 28-го тура "Мальорка" принимает "Барселону".

Второй гол каталонцев в этой встрече забил Мартин Брэйтуэйт. Датский форвард отличился после передачи Лионеля Месси - на 37-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал дебютным для 29-летнего нападающего в составе "сине-гранатовых".

Напомним, Брейтуэйт перешел в "Барсу" из "Леганеса" этой зимой за 18 млн евро.