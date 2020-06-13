Испания
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Брейтуэйт забил дебютный гол за Барсу в матче с Мальоркой
Голевую на Мартина отдал сам Лео Месси
В рамках 28-го тура "Мальорка" принимает "Барселону".
Второй гол каталонцев в этой встрече забил Мартин Брэйтуэйт. Датский форвард отличился после передачи Лионеля Месси - на 37-й минуте встречи.
Этот забитый мяч стал дебютным для 29-летнего нападающего в составе "сине-гранатовых".
Напомним, Брейтуэйт перешел в "Барсу" из "Леганеса" этой зимой за 18 млн евро.
Braithwaite #MallorcaBarça pic.twitter.com/CMSPFhQYud— Faisal HQ (@iF2is) June 13, 2020
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