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Брейтуэйт забил дебютный гол за Барсу в матче с Мальоркой

Испания
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Голевую на Мартина отдал сам Лео Месси

Брейтуэйт забил дебютный гол за Барсу в матче с Мальоркой
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В рамках 28-го тура "Мальорка" принимает "Барселону".

Второй гол каталонцев в этой встрече забил Мартин Брэйтуэйт. Датский форвард отличился после передачи Лионеля Месси - на 37-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал дебютным для 29-летнего нападающего в составе "сине-гранатовых".

Напомним, Брейтуэйт перешел в "Барсу" из "Леганеса" этой зимой за 18 млн евро.

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В статье: Барселона Мальорка (Испания) Ла Лига Мартин Брайтвайт
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