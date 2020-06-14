Мальорка - Барселона 0:4. Разгром на минималках

Наверное, эта игра могла сложиться интереснее, если бы "Барселона" не забила на 65-й секунде - Артуро Видаль замкнул банальный навес с фланга от Жорди Альбы.

Этот гол настолько ошеломил "Мальорку", что она впервые нормально перешла центр поля после 20-й минуты, а сфолила аж на 29-й. Старт матча остался полностью за "Барселоной", которая создала еще ряд моментов, но хромала реализация. Месси многовато перетягивал на себя, а его партнеры грешили лишними передачами.

Катализатором возрождения "Мальорки" в середине первой половины стал воспитанник Ла Масии Такефуса Кубо - японец регулярно продирался по правому флангу, остро навешивал и бил. Активно помогали вингеру Дани Родригес на противоположном крае, а также центрфорвард Будимир. Он тоже мог забить до перерыва, но сплоховал.

10-15 минут "Мальорка" играла даже лучше, но потом неожиданно пропустила. Провал в центре обороны привел к легкому голу для Брейтуэйта - к слову, дебютному для датчанина в футболке "Барсы". Ассистировал ему Месси - на удивление, головой.

Касательно Лео, то он провел матч "на минималках" - включался и нагнетал ситуацию точечно, предпочитая заигрывать партнеров. Был, правда, у аргентинца крутой сольный проход под занавес первого тайма, но в последний момент защитники все испортили, выбив мяч подальше.

Начало второго тайма ознаменовалось появлением на поле болельщика (откуда???), а также активностью "Мальорки" впереди. Будимир опять имел хороший шанс забить, но пробил мимо метров с 20. "Барса" ответила на это нереализованным выходом один на один от Брейтуэйта и выходом на поле Луиса Суареса - уругваец восстановился после операции на мениске и поменял в энный раз провалившегося Гризманна. С его выходом "Мальорке" стало еще труднее выносить мяч из собственной штрафной, и он то и дело там застревал.

Хозяева пытались при этом контратаковать, но по мере приближения к финальному свистку их вылазки становились все хаотичнее, и центр обороны "Барсы" даже с дебютантом Рональдом Араухо выглядел вполне достойно. Один раз, правда, Тер Штеген чуть не наварил после углового, но и там оборонцы справились.

В остальном на финальном отрезке доминировала "Барса", а игра напоминала бесконечную осаду ворот "Мальорки". Да, медленную. Да, не самую настырную. Но сомнений в справедливости победы фаворита не осталось никаких. Отсюда и голы в концовке: сперва Жорди Альба убежал на ворота почти с центра поля после заброса Месси. А уже в компенсированное время отличился сам Лео. Что любопытно, с паса друга - Луис Суарес отметил возвращение ассистом.

Благодаря этой победе каталонцы сохранили первое место в таблице с 61 очком в активе. У единственного реального конкурента - "Реала" - 56 баллов и сегодня он сыграет дома против "Эйбара". "Мальорка" же осталась в зоне вылета с 25 очками в копилке.

Пальма, "Иберостар"

"Мальорка" - "Барселона" - 0:4

Голы: Видаль, 2, Брейтуэйт, 37, Альба, 79, Месси, 90+3

"Мальорка": Маноло Рейна - Посо, Вальент, Раилло, Састре (Фран Гамес, 46) - Кубо, Педраса (Баба, 57), Севилья (Салибур, 84), Дани Родригес - Кучо Эрнандес (Лаго, 46), Будимир (Абдон, 85)

"Барселона": Тер Штеген - Серхи Роберто (Семеду, 71), Пике, Араухо, Альба - Де Йонг (Фирпо, 84), Бускетс (Артур, 71), Видаль (Ракитич, 46) - Месси, Брейтуэйт, Гризманн (Суарес, 57)

Предупреждения: Дани Родригес, 86 - Видаль, 42, Альба, 73