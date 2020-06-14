Как он туда попал?! В матче без болельщиков на поле выбежал... болельщик

Курьез случился в матче 28-го тура Ла Лиги между "Мальоркой" и "Барселоной". Как известно, все матчи чемпионата Испании проходят за закрытыми дверями, однако это не стало препятствием для одного из любителей футбола. В начале второго тайма он оказался на зеленом прямоугольнике, охотясь на селфи с кумирами.

Partido a puerta cerrada y entra un espontáneo ????

Mallorca Vs Barça

pic.twitter.com/rtSQMo4s3O — FC Barcelona México ???????? (@BarcelonaEsMx) June 13, 2020

Реакция участников игры – бесценна.

На тот момент "Барса" побеждала своего соперника 2:0.