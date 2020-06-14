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Как он туда попал?! В матче без болельщиков на поле выбежал... болельщик

Испания
(1 голосов)

Курьез из курьезов

Как он туда попал?! В матче без болельщиков на поле выбежал... болельщик
UA-Футбол
Новина українською

Курьез случился в матче 28-го тура Ла Лиги между "Мальоркой" и "Барселоной". Как известно, все матчи чемпионата Испании проходят за закрытыми дверями, однако это не стало препятствием для одного из любителей футбола. В начале второго тайма он оказался на зеленом прямоугольнике, охотясь на селфи с кумирами.

Реакция участников игры – бесценна.

Как он туда попал?! В матче без болельщиков на поле выбежал... болельщик - изображение 1

На тот момент "Барса" побеждала своего соперника 2:0.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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Комментарии (1)
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Счётчик шансов (Полтава)
14.06.2020 в 01:46
Это не болельщик, это инспектор матча.
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