Испания
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Как он туда попал?! В матче без болельщиков на поле выбежал... болельщик
Курьез из курьезов
Курьез случился в матче 28-го тура Ла Лиги между "Мальоркой" и "Барселоной". Как известно, все матчи чемпионата Испании проходят за закрытыми дверями, однако это не стало препятствием для одного из любителей футбола. В начале второго тайма он оказался на зеленом прямоугольнике, охотясь на селфи с кумирами.
Partido a puerta cerrada y entra un espontáneo ????— FC Barcelona México ???????? (@BarcelonaEsMx) June 13, 2020
Mallorca Vs Barça
pic.twitter.com/rtSQMo4s3O
Реакция участников игры – бесценна.
На тот момент "Барса" побеждала своего соперника 2:0.
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