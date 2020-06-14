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Мальорка - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Ла Лиги Мальорка - Барселона, 13 июня 2020

Мальорка - Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча Мальорка - Барселона, которые встречались в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Уже на второй минуте Видаль открыл счет, а перед перерывом Брайтуейт закрепил преимущество каталонцев и фактически снял вопрос о победителе. Во втором тайме соперника добили Альба и Месси. Таким образом, Барселона оторвалась от Реала на пять очков, хотя мадридцы свой матч в рамках тура еще не сыграли.

Примера. 28-й тур
13 июня. Пальма, "Иберостар"
"Мальорка" - "Барселона" - 0:4
Голы: Видаль, 2, Брейтуэйт, 37, Альба, 79, Месси, 90 + 3

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В статье: Артуро Видаль Лионель Месси Хорди Альба Барселона Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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