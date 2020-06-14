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Ракитич отыграл 300-й матч за Барселону

Испания
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Хорват выступает на "Камп Ноу" с 2014-го года

Ракитич отыграл 300-й матч за Барселону
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Вчерашний матч 28-го тура Ла Лиги против "Мальорки" (4:0) стал для хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича 300-м за клуб.

Из них 191 – в чемпионате Испании, 59 – в Лиге чемпионов, 39 – в Кубке Испании, 8 – в Суперкубке Испании, 2 – на клубном ЧМ, 1 – в Суперкубке Европы.

Это четвертый результат среди легионеров в истории клуба. Хорвата опережают Лионель Месси и экс-защитники "блаугранас" Дани Алвес (391) и Хавьер Маскерано (334).

Ракитич выступает за "Барселону" с 2014 года и выиграл в ее составе 13 титулов. На его счету 35 голов и 39 голевых передач.

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В статье: Барселона Иван Ракитич
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