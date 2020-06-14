Альба: У Барселоны впереди еще 10 финалов

Защитник "Барселоны" Жорди Альба прокомментировал победу над "Мальоркой" (4:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

"Мы контролировали игру. После трех месяцев без футбола мы провели отличный матч. Команда выступила хорошо.

Забить на первой минуте – отлично, придает уверенности. "Мальорка" может усложнить все, поэтому быстрый гол помогает. Теперь у нас есть 10 финалов Ла Лиги, мы очень мотивированы.

Я чувствую себя хорошо, этот перерыв помог мне, потому что мне нужно было отдохнуть физически и морально", – цитирует Альбу Marca.