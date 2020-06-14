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Брейтуэйт – о дебютном голе за Барсу: Это только начало

Испания
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Датчанин не планирует сбавлять обороты

Брейтуэйт – о дебютном голе за Барсу: Это только начало
Новина українською

Форвард "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт остался доволен матчем Ла Лиги с "Мальоркой" (4:0), где он забил гол.

"Удивительное чувство. Отличная победа. Первый гол. Только начало", – написал Брэйтуэйт в твиттере.

Брэйтуэйт в матче с "Мальоркой" забил первый гол в составе каталонцев после трансфера из "Леганеса" в феврале.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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