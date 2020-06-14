Атлетик - Атлетико. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Первый после карантина тур испанского чемпионата подходит к завершению. Остались три матча, среди которых – дерби "атлетиков". Этот игровой уик-энд вообще богат на дерби: севильское, левантийское и вот дерби "Атлетика" против "Атлетико". Смотрим, должно быть интересно.

Матч начнется в 15:00. Вашему вниманию – прямой видеоэфир поединка благодаря сигналу MEGOGO.

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