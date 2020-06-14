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Атлетик - Атлетико. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Атлетик - Атлетико: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Атлетик - Атлетико. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Первый после карантина тур испанского чемпионата подходит к завершению. Остались три матча, среди которых – дерби "атлетиков". Этот игровой уик-энд вообще богат на дерби: севильское, левантийское и вот дерби "Атлетика" против "Атлетико". Смотрим, должно быть интересно.

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Матч начнется в 15:00. Вашему вниманию – прямой видеоэфир поединка благодаря сигналу MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании
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