Атлетик - Атлетико 1:1. Ничья, не устроившая никого

Очень равную игру выдали "Матрасники" и "Львы" на пустом "Сан-Мамесе". Команды поочередно владели инициативой, создали примерно одинаковое количество моментов и забили по голу.

Первый тайм был намного ярче второго - такое впечатление, что и те, и другие за время карантина забыли про свою репутацию оборонительных команд и поначалу решили просто всласть поатаковать. Вышло довольно смотрибельно.

"Атлетико" выстрелил первым - Карраско выскочил на ворота под углом и промахнулся на считанные сантиметры. Баски начали отвечать ближе к середине тайма - прежде всего, благодаря скорости Уильямса и технике Муниаина. Именно темнокожий баск имел шанс открыть счет на 25-й минуте, но попал головой прямо в руки Облаку.

Еще раз вратарь "Матрасников" выручил после дальнего удара головой Муниаина. Но вот когда Икер в касание ногой замкнул прострел с левого фланга - даже Облак оказался бессилен.

Казалось, теперь "Атлетико" придется несладко, но команда Симеоне вернула статус-кво через неполные две минуты - помогла красивая атака через центр. Коке выдал элегантный пас между ног на Диего Косту, который тот просто не имел права запороть. После этого "Матрасники" по инерции поатаковали до перерыва, но реальных шансов не создали.

Удивительно, но во втором тайме все это кончилось - и острые удары, и неожиданные передачи, и голы. Команды вдруг сосредоточились на борьбе, игра отодвинулась от ворот и лишь редкие забеги скоростных Уильямса, Берчиче и Карраско на флангах иногда заставляли комментатора повышать голос. В остальном на поле стало как-то скучно.

Эль Чоло попытался освежить игру, выпустив Морату и Лемара, но попытка провалилась - оба ничем путным не отметились. Был, правда, у гостей один супершанс - Ариас вывалился на полупустые ворота, но попал во вратаря. В остальном баски выглядели как минимум не хуже.

В сухом остатке - ничья, которая не устроила ни одну из команд. "Атлетико" с 46 очками дальше делит 4-6 места. При этом у "Сосьедада" будет шанс оторваться от столичных на три очка уже сегодня - вечером у него матч против "Осасуны".

Касательно "Атлетика", то он остался на 10-м месте с 38 баллами. Лига Европы потихоньку становится для басков недостижимой мечтой.

Бильбао, "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Муниаин, 37 - Диего Коста, 39

"Атлетик": Унаи Симон - Капа, Йерай, Иньиго Мартинес, Берчиче (Нуньес, 83) - Дани Гарсия, Унаи Лопес (Весга, 63) - Рауль Гарсия, Муниаин (Де Маркос, 83), Кордоба (Сансет, 63) - Уильямс (Кодро, 90+1)

"Атлетико": Облак - Триппьер (Ариас, 63), Савич, Хосе Хименес, Ренан Лоди - Коке (Эррера, 78), Партей, Сауль, Карраско (Лемар, 63) - Диего Коста (Мората, 63), Маркос Льоренте (Корреа, 68)

Предупреждения: Муниаин, 6, Уильямс, 45+1, Иньиго Мартинес, 84