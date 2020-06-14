Фанат хотел фото с Месси, а теперь Ла Лига подаст на него в суд

Вчера в матче 28-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Мальоркой" на поле как ни странно выбежал болельщик.

Парень выбежал на поле на 53-й минуте в футболке сборной Аргентины с фамилией Месси. Фанат так обьяснил свой поступок.

"Я планировал это, поскольку знал, что матч состоится. Хотел сфотографироваться и встретиться с Месси, потому что он мой кумир. Я увидел Альбу и сфотографировался с ним, затем попытался найти Лео. Не так уж и страшно, что не получилось сделать фото с Лео, потому что снимок все равно заставили бы удалить", – рассказал фанат в интервью для Cadena Cope.

Главный арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде остановил встречу, а охранники вывели мужчину за пределы футбольного поля.

Испанский журналист Reuters Ричард Мартин сообщает, что Ла Лига намерена подать в суд на этого болельщика.