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Фанат хотел фото с Месси, а теперь Ла Лига подаст на него в суд

Испания
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Болельщик выбежал на поле, чтобы сделать фото с Лео

Фанат хотел фото с Месси, а теперь Ла Лига подаст на него в суд
Новина українською

Вчера в матче 28-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Мальоркой" на поле как ни странно выбежал болельщик.

Парень выбежал на поле на 53-й минуте в футболке сборной Аргентины с фамилией Месси. Фанат так обьяснил свой поступок.

"Я планировал это, поскольку знал, что матч состоится. Хотел сфотографироваться и встретиться с Месси, потому что он мой кумир.

Я увидел Альбу и сфотографировался с ним, затем попытался найти Лео. Не так уж и страшно, что не получилось сделать фото с Лео, потому что снимок все равно заставили бы удалить", – рассказал фанат в интервью для Cadena Cope.

Главный арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде остановил встречу, а охранники вывели мужчину за пределы футбольного поля.

Испанский журналист Reuters Ричард Мартин сообщает, что Ла Лига намерена подать в суд на этого болельщика.

"Ла Лига подаст в суд на человека, который выбежал на поле во время матча "Мальорка" – "Барселона", чтобы попытаться сфотографироваться с Месси. Они говорят, что его поведение представляет собой преступное деяние, которое также подвергает опасности здоровье людей и целостность соревнований", – написал в своем твиттере журналист.

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В статье: Барселона Мальорка (Испания) Ла Лига
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