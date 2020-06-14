Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фанат хотел фото с Месси, а теперь Ла Лига подаст на него в суд
Болельщик выбежал на поле, чтобы сделать фото с Лео
Вчера в матче 28-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Мальоркой" на поле как ни странно выбежал болельщик.
Парень выбежал на поле на 53-й минуте в футболке сборной Аргентины с фамилией Месси. Фанат так обьяснил свой поступок.
"Я планировал это, поскольку знал, что матч состоится. Хотел сфотографироваться и встретиться с Месси, потому что он мой кумир.
Я увидел Альбу и сфотографировался с ним, затем попытался найти Лео. Не так уж и страшно, что не получилось сделать фото с Лео, потому что снимок все равно заставили бы удалить", – рассказал фанат в интервью для Cadena Cope.
Главный арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде остановил встречу, а охранники вывели мужчину за пределы футбольного поля.
Испанский журналист Reuters Ричард Мартин сообщает, что Ла Лига намерена подать в суд на этого болельщика.
"Ла Лига подаст в суд на человека, который выбежал на поле во время матча "Мальорка" – "Барселона", чтобы попытаться сфотографироваться с Месси. Они говорят, что его поведение представляет собой преступное деяние, которое также подвергает опасности здоровье людей и целостность соревнований", – написал в своем твиттере журналист.