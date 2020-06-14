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Реал - Эйбар. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Эйбар: Онлайн текстовая трансляция матча ⋇ 14.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал - Эйбар. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" выиграла свой матч 28-го тура Ла Лиги, однако вряд ли болельщика "Реала" стоит беспокоиться относительно преследователей: отрыв достаточно комфортный, запас прочности отстоять вторую позицию есть. "Реал" нацеливается на первое место, которое сохраняет за собой "Барселона". И матч против "Эйбара" – это возможность не отпустить каталонцев в отрыв.

Игра состоится 14-го июня 2020-го года на резервном стадионе "Реала" имени Альфредо Ди Стефано. Начало – 20:30. Обо всех предматчевых нюансах читайте в анонсе матча от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямую онлайн видео трансляцию матча "Реал" - "Эйбар". Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Эйбар
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