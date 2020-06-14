Реал - Эйбар. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Севилья" выиграла свой матч 28-го тура Ла Лиги, однако вряд ли болельщика "Реала" стоит беспокоиться относительно преследователей: отрыв достаточно комфортный, запас прочности отстоять вторую позицию есть. "Реал" нацеливается на первое место, которое сохраняет за собой "Барселона". И матч против "Эйбара" – это возможность не отпустить каталонцев в отрыв.

Игра состоится 14-го июня 2020-го года на резервном стадионе "Реала" имени Альфредо Ди Стефано. Начало – 20:30. Обо всех предматчевых нюансах читайте в анонсе матча от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямую онлайн видео трансляцию матча "Реал" - "Эйбар". Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.

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