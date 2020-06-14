Примера. 28-й тур. Реал - Эйбар 3:1. А в домик Куртуа все равно пропустил

Если бы все матчи этого марафона проходили в таком стиле, как первый тайм отчетного поединка, то это был бы не марафон, а прогулка для грандов. Вчера "Барселона" легко разгромила "Мальорку", сегодня "Реал" победил "Эйбар". Оба претендента на отлично выполнили программу первого после карантина тура: по три очка добыли, игроков не перегрузили, ноги размяли. Хотя "Реал" немного переборщил с убавлением оборотов.

Сегодня Зизу порадовали сразу нескольким обстоятельств. Во-первых, Марко Асенсио впервые в этом сезоне оказался в заявке. Во-вторых, неплохо сыграл Эден Азар: от бельгийца ждут помощи не только в следующем сезоне, но и во время текущего забега. В-третьих – творил Карим Бензема. Француз, который номинально является центральным нападающим, принял участие во всех трех голах первого тайма – и всегда с глубины.

На четвертой минуте Карим принял передачу на левом фланге и начал рейд к штрафной площади. Продрался, но в гуще один из защитников сумел проткнуть мяч ближе к линии штрафной зоны. Там дежурил Тони Кроос и удар в одно касание удовлетворил аппетиты эстетов.

Интересно, что после быстрого гола "Реал" не наращивал темп. Вскоре состоялся довольно острый удар Экспозито, и в статистике долгое время числилось равновесие по количеству попаданий в створ. Однако это была иллюзия: "Реал" играл лучше, точнее, быстрее. Второй гол пришел после контратаки: Рамос перехватил мяч на своей половине поля и подключил Бензему, Карим сделал работу в глубине поля, обыграл оппонентов и вырезал шикарную передачу на Азара, однако бельгиец не завершил, а отдал на Рамоса – почтил старания центрального защитника, который и начал это наступление. Серхио закатил мяч в пустые ворота.

Третий гол – авторства Марсело, но заслуга принадлежит также Бензема и Азару. Оба помогли "Реалу" отзащищаться и начали наступление с собственной половины поля. Карим даже не бежал в штрафную басков – вывел на ударную позицию Азара, однако тот не переиграл Дмитровича с острого угла. Родриго не сумел зацепиться за мяч после сейва, но снаряд оказался на ноге у Марсело. Бразилец не промахнулся.

Во втором тайме "Эйбар" не был безнадежным, однако такая игра была обусловлена ​​счетом и снисходительным отношением Мадрида. Мог забить Экспозито, но его удар классным сейвом парировал Куртуа. А когда после подачи углового пробил Энрич, то за Тибо вступилась перекладина.

Но уже в следующем эпизоде ​​удача отвернулась от бельгийца. Наоборот, его настигла карма, когда после розыгрыша углового де Бласис пробил, а от спины Бигаса мяч срикошетил в "домик" Куртуа и оказался в сетке. Пропускать между ног – это уже злой рок этого вратаря.

Смех смехом, но "Реал" мог доиграться, если бы в районе 68-й минуты Педро Леон пробил чуть левее, а не как раз в руку Куртуа. "Реал" слишком быстро уверовал в победу и превратил проходной матч на потасовку нервов. Один или два удара в течение второго тайма – это перебор даже для мадридцев, которые любят сбавлять обороты.

Зидан должен сделать выводы из второго тайма? Да не сделает... Так "Реал" играл и в начале сезона, и перед карантином, так играет и сейчас. Команда не обладает умением спокойно "сушить" матчи по счету, но не каждый соперник способен этим воспользоваться. "Эйбар", например, не смог.

Мадрид. Стадион Альфредо Ди Стефано

"Реал" - "Эйбар" 3:1

Голы: Тони Кроос 4, Серхио Рамос 30, Марсело 37 - Педро Бигас 60

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Ферлан Менди 46), Серхио Рамос (Эдер Милитао 61), Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Эден Азар (Винисиус Жуниор 61), Марсело, Карлос Каземиро, Лука Модрич (Федерико Вальверде 84), Родриго Силва (Гарет Бэйл 61)

"Эйбар": Марко Дмитрович, Фабиан Орельяна (Педро Леон 57), Серхио Альварес, Эду Экспозито, Рафаэл Соареш (Педро Бигас 58), Паулу Оливейра, Себастьян Кристофоро, Пабло де Бласис (Такаси Инуи 78), Энрике Гарсия (Серхи Энрич 57), Анайц Арбилья (Эстебан Бургос 84), Робер Корреа

Предупреждения: Карлос Каземиро 47 - Себастьян Кристофоро 90+3