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Рамос после матча с Эйбаром: Команда вернулась и играет наилучшим образом

Испания
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Капитан "сливочных" прокомментировал победу над "Эйбаром"

Рамос после матча с Эйбаром: Команда вернулась и играет наилучшим образом
Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мыслями после победы над "Эйбаром" в матче 28-го тура Ла Лиги.

"Для нас всех возобновление футбола - это необычно. Как капитан команды, хочу поддержать всех, кто потерял своих близких. Футбол полезен, он развлекает.

Мы хорошо себя чувствовали. Мы упорно работали, чтобы быть в хорошей форме. Команда вернулась и играет наилучшим образом.

Это естественно, что матч был неровным. Нормально, что мы не смогли сохранить интенсивность первого тайма и допустили больше моментов во втором.

Насчет травмы? Просто дискомфорт. Перенапрягся, замена для профилактики", - рассказал капитан "сливочных".

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Ла Лига Эйбар
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Источник:
Marca
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