  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тайм ценою в матч. Реал - Эйбар 3:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайм ценою в матч. Реал - Эйбар 3:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Реал - Эйбар ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Тайм ценою в матч. Реал - Эйбар 3:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" с победы начал заключительный отрезок сезона, хотя остались вопросы по игре. Во втором тайме подопечные Зидана остановились и слишком много позволяли сопернику. Хорошо для мадридцев, что преимущество было солидным, а сопернику не хватало мастерства.

Как это было – смотрите в видеообзоре матча 28-го тура Ла Лиги "Реал" - "Эйбар".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Эйбар чемпионат Испан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...