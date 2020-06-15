Тайм ценою в матч. Реал - Эйбар 3:1. Обзор матча и видео голов

"Реал" с победы начал заключительный отрезок сезона, хотя остались вопросы по игре. Во втором тайме подопечные Зидана остановились и слишком много позволяли сопернику. Хорошо для мадридцев, что преимущество было солидным, а сопернику не хватало мастерства.

Как это было – смотрите в видеообзоре матча 28-го тура Ла Лиги "Реал" - "Эйбар".