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Мирное дерби. Атлетик - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Атлетик - Атлетико ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Мирное дерби. Атлетик - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" и "Атлетико" показали не лучшую игру, а ничья, ставшая итогом, не удовлетворила ни одну из команд с точки зрения турнирной борьбы.

Как это было – смотрите в видеообзоре матча 28-го тура Ла Лиги.

Бильбао, "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Атлетико" 1:1
Голы: Муниаин, 37 - Диего Коста, 39

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании
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