Мирное дерби. Атлетик - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов

"Атлетик" и "Атлетико" показали не лучшую игру, а ничья, ставшая итогом, не удовлетворила ни одну из команд с точки зрения турнирной борьбы.

Как это было – смотрите в видеообзоре матча 28-го тура Ла Лиги.

Бильбао, "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" 1:1

Голы: Муниаин, 37 - Диего Коста, 39