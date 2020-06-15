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Мирное дерби. Атлетик - Атлетико 1:1. Обзор матча и видео голов
Атлетик - Атлетико ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Атлетик" и "Атлетико" показали не лучшую игру, а ничья, ставшая итогом, не удовлетворила ни одну из команд с точки зрения турнирной борьбы.
Как это было – смотрите в видеообзоре матча 28-го тура Ла Лиги.
Бильбао, "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Атлетико" 1:1
Голы: Муниаин, 37 - Диего Коста, 39
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