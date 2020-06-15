  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 28-й тур. Осасуна удивила Реал Сосьедад
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 28-й тур. Осасуна удивила Реал Сосьедад

Испания
(1 голосов)

Фаворит едва не проиграл

Примера. 28-й тур. Осасуна удивила Реал Сосьедад
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Хетафе", "Атлетико", "Валенсия" – все в этом туре потеряли очки и это был шанс для "Реал Сосьедада" закрепиться на четвертой позиции, немного нарастить отрыв. Впрочем, баски тоже не справились с задачей и едва не проиграли "Осасуне".

Гости забили с пенальти в середине первого тайма, а потом ни в чем баскам не уступали. Пропустили, когда Виллиан Жозе вывел Оярсабаля один на один, но в конце игры были ближе к успеху. Чего стоит хотя бы виртуозный удар Дарко Брашанаца, которому лишь немного не хватило точности.

Впервые с 2012-го года "Осасуна" взяла очки на "Аноэте". "Реал Сосьедад" же не переиграл памплонцев впервые за последние четыре поединка.

Примера. 28-й тур. Осасуна удивила Реал Сосьедад - изображение 1

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Осасуна" 1:1
Голы: Микель Оярсабаль 61 - Адриан Лопес 29 (пен.)

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес (Аднан Янузай 73), Микель Мерино (Диего Льоренте 82), Виллиан Жозе (Александер Исак 62), Начо Монреаль (Айен Муньос 82), Мартин Эдегор, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Игор Субельдия, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо

"Осасуна": Рубен Андраде, Игнасио Видаль, Рауль Навас, Давид Гарсия, Марк Кардона (Энрик Галлего 64), Ойер Санхурхо (Хон Толлар Монкайола 69), Иньиго Перес, Дарко Брашанац, Адриан Лопес (Хосе Арнаис 64), Гарсия Унай, Первис Эступинан

Предупреждения: Микель Мерино 67 - Энрик Галлего 72, Иньиго Перес 87

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Чемпионат Испании Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...