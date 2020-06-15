Примера. 28-й тур. Осасуна удивила Реал Сосьедад

"Хетафе", "Атлетико", "Валенсия" – все в этом туре потеряли очки и это был шанс для "Реал Сосьедада" закрепиться на четвертой позиции, немного нарастить отрыв. Впрочем, баски тоже не справились с задачей и едва не проиграли "Осасуне".

Гости забили с пенальти в середине первого тайма, а потом ни в чем баскам не уступали. Пропустили, когда Виллиан Жозе вывел Оярсабаля один на один, но в конце игры были ближе к успеху. Чего стоит хотя бы виртуозный удар Дарко Брашанаца, которому лишь немного не хватило точности.

Впервые с 2012-го года "Осасуна" взяла очки на "Аноэте". "Реал Сосьедад" же не переиграл памплонцев впервые за последние четыре поединка.

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Осасуна" 1:1

Голы: Микель Оярсабаль 61 - Адриан Лопес 29 (пен.)

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес (Аднан Янузай 73), Микель Мерино (Диего Льоренте 82), Виллиан Жозе (Александер Исак 62), Начо Монреаль (Айен Муньос 82), Мартин Эдегор, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Игор Субельдия, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо

"Осасуна": Рубен Андраде, Игнасио Видаль, Рауль Навас, Давид Гарсия, Марк Кардона (Энрик Галлего 64), Ойер Санхурхо (Хон Толлар Монкайола 69), Иньиго Перес, Дарко Брашанац, Адриан Лопес (Хосе Арнаис 64), Гарсия Унай, Первис Эступинан

Предупреждения: Микель Мерино 67 - Энрик Галлего 72, Иньиго Перес 87