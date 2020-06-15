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"Это важная победа". Зидан вошел в ТОП-2 тренеров Реала по числу побед в Ла Лиге
Зизу прокомментировал успех
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился своим мнением о победе над "Эйбаром" со счетом 3:1. Цитирует менеджера Goal.com. Француз вышел на 2-е место среди наставников "сливочных" по числу побед в Ла Лиге – виктория во вчерашнем поединке стала 90-й для Зидана в Ла Лиге во главе "королевского клуба".
"Мы понимали, что Эдену не хватит тонуса, чтобы сыграть весь матч. Он отыграл час, но хорошо. Соперник отлично прессинговал его, но это футбол – в перерыве Азар сказал, что получил удар по ноге, но не собирается останавливаться. Бельгиец счастлив, как и мы все".
"Ранее у нас не было такого опыта – нужно адаптироваться. Необходимо улучшить игру во втором тайме. Проблема не в физике, ведь мы отлично подготовлены. Возможно, мы немного расслабились после перерыва. Это важная победа".
???? Miguel Muñoz (257)— LaLiga English (@LaLigaEN) June 14, 2020
???? Zidane (90)
???? Beenhakker (89)
Zidane becomes the second manager with most wins for @realmadriden in #LaLigaHistory! ???????????? pic.twitter.com/C2IwCZh0Xt