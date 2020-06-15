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"Это важная победа". Зидан вошел в ТОП-2 тренеров Реала по числу побед в Ла Лиге

Испания
(2 голосов)

Зизу прокомментировал успех

"Это важная победа". Зидан вошел в ТОП-2 тренеров Реала по числу побед в Ла Лиге
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился своим мнением о победе над "Эйбаром" со счетом 3:1. Цитирует менеджера Goal.com. Француз вышел на 2-е место среди наставников "сливочных" по числу побед в Ла Лиге – виктория во вчерашнем поединке стала 90-й для Зидана в Ла Лиге во главе "королевского клуба".

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"Мы понимали, что Эдену не хватит тонуса, чтобы сыграть весь матч. Он отыграл час, но хорошо. Соперник отлично прессинговал его, но это футбол – в перерыве Азар сказал, что получил удар по ноге, но не собирается останавливаться. Бельгиец счастлив, как и мы все".

"Ранее у нас не было такого опыта – нужно адаптироваться. Необходимо улучшить игру во втором тайме. Проблема не в физике, ведь мы отлично подготовлены. Возможно, мы немного расслабились после перерыва. Это важная победа".

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В статье: Эден Азар Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Эйбар
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Источник:
Goal.com

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