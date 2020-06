"Это важная победа". Зидан вошел в ТОП-2 тренеров Реала по числу побед в Ла Лиге

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился своим мнением о победе над "Эйбаром" со счетом 3:1. Цитирует менеджера Goal.com. Француз вышел на 2-е место среди наставников "сливочных" по числу побед в Ла Лиге – виктория во вчерашнем поединке стала 90-й для Зидана в Ла Лиге во главе "королевского клуба".

???? Miguel Muñoz (257)

???? Zidane (90)

???? Beenhakker (89)



Zidane becomes the second manager with most wins for @realmadriden in #LaLigaHistory! ???????????? pic.twitter.com/C2IwCZh0Xt