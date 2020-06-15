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Противостояние продолжается. Реал обвиняют в нечистом голе и махинациях с картинкой VAR

Испания
(2 голосов)

А когда Рамос забил Брюгге в ЛЧ, говорили про оптическую иллюзию

Противостояние продолжается. Реал обвиняют в нечистом голе и махинациях с картинкой VAR
UA-Футбол
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"Реал" во вчерашнем матче 28-го тура Ла Лиги победил "Эйбар" со счетом 3:1. Три гола мадридцы забили в первом тайме, первый из них – уже на четвертой минуте. Карим Бензема продуктивно поборолся на фланге, мяч оказался на ноге у Тони Крооса и немец классным ударом с линии штрафной площади попал под перекладину. Однако вопрос – не было ли офсайда у Карима при передаче с фланга.

Видео момента.

Стоп-кадр VAR.

Противостояние продолжается. Реал обвиняют в нечистом голе и махинациях с картинкой VAR - изображение 1

Противостояние продолжается. Реал обвиняют в нечистом голе и махинациях с картинкой VAR - изображение 2

В Сети развернулось противостояние по поводу того, что Бензема находился в офсайде, а стоп-кадр с VAR-камеры – махинация. Даже приводят доказательства, вырисовывая проекции по линиям разметки поля и полосам газона.

Противостояние продолжается. Реал обвиняют в нечистом голе и махинациях с картинкой VAR - изображение 3Противостояние продолжается. Реал обвиняют в нечистом голе и махинациях с картинкой VAR - изображение 4Противостояние продолжается. Реал обвиняют в нечистом голе и махинациях с картинкой VAR - изображение 5

Также смущает борцов за справедливость, что стоп-кадр был предоставлен лишь спустя восемь минут после завершения эпизода.

А как считаете вы?

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В статье: Тони Кроос Карим Бензема Реал (Мадрид) Эйбар
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
15.06.2020 в 15:53
у аленей просто плохе зрение...
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0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
15.06.2020 в 15:05
Маразм набирає обертів якісь криворукі, косоглазі каталонські менеджери з продажів вирішили відпрацювати гроші Бартомеу запустивши в інтернет очєрєдную качку провели три лінії і всьо, щоб показати 3см офсайд? Хоча б на градусну сітку розбили, вказали фокусні відстані, параметри та налаштування, в яких в цей момент знімала камера тепер зрозуміло чому барселонські глори такі збуджені. Не можна з ними так поступатьБартомеу, ну понятно, що скоро вибори, але що ж ти творіш
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.06.2020 в 14:49
На одній лінії. А якщо на одній лінії, то офсайд не фіксується
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+3
0
avatar
Spokoyno (Киев)
15.06.2020 в 14:43
ШО ОПЯТЬ
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0
-3
Dnepr1978 (Днепропетровск)
15.06.2020 в 14:27
А где есть гарантия что трава ровно посажена?
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+3
-2


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