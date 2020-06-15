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Противостояние продолжается. Реал обвиняют в нечистом голе и махинациях с картинкой VAR
А когда Рамос забил Брюгге в ЛЧ, говорили про оптическую иллюзию
"Реал" во вчерашнем матче 28-го тура Ла Лиги победил "Эйбар" со счетом 3:1. Три гола мадридцы забили в первом тайме, первый из них – уже на четвертой минуте. Карим Бензема продуктивно поборолся на фланге, мяч оказался на ноге у Тони Крооса и немец классным ударом с линии штрафной площади попал под перекладину. Однако вопрос – не было ли офсайда у Карима при передаче с фланга.
Видео момента.
Стоп-кадр VAR.
В Сети развернулось противостояние по поводу того, что Бензема находился в офсайде, а стоп-кадр с VAR-камеры – махинация. Даже приводят доказательства, вырисовывая проекции по линиям разметки поля и полосам газона.
Также смущает борцов за справедливость, что стоп-кадр был предоставлен лишь спустя восемь минут после завершения эпизода.
А как считаете вы?