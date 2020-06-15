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Он продолжит выходить в основе: тренер Барсы вступился за Гризманна

Испания
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Антуан провалил матч с "Мальоркой".

Он продолжит выходить в основе: тренер Барсы вступился за Гризманна
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Антуан Гризманн получил худшую оценку от Whoscored среди игроков основы "Барселоны" в субботней игре с "Мальоркой" (4:0) и был заменен в середине второго тайма.

Камера поймала потерянный взгляд француза в концовке встречи, но наставник каталонцев Кике Сетьен уверил прессу, что все в порядке.

"Бесспорно, что Антуан - отличный игрок. Мы все рассчитываем на него. У него и дальше будет много игрового времени, это важно, как для команды, так и для клуба. Впрочем, про других игроков мы тоже не забываем", - цитирует тренера Marca.

29-летний Гризманн перебрался в "Барсу" из "Атлетико" прошлым летом за 120 млн евро и с тех пор забил за клуб 14 голов в 38 матчах во всех турнирах, регулярно нарываясь на критику со стороны СМИ.

Испанские газетчики пишут, что после неудачной игры с "Мальоркой" француз останется в запасе "Блаугранас" на следующий поединок против "Леганеса", а места в старте рядом с Месси займут Луис Суарес и Мартин Брейтуэйт.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Мальорка (Испания) Кике Сетьен
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