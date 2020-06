Севилья вспомнила шедевр в ворота Леванте в исполнении Евгения Коноплянки

31 января 2016 года украинский вингер Евгений Коноплянка еще был футболистом испанской "Севильи" – в рамках 22-го тура чемпионата Испании сезона 2015/16 "нервионцы" принимали в домашних стенах "Леванте".

Коноплянка вышел на замену в середине второго тайма и забил третий гол своей команды – Евгений получил передачу от Тремулинаса в углу штрафной площадки гостей, фирменно немного сместился в центр и отправил мяч в сетку ворот соперника. Сегодня пресс-служба "Севильи" решила вспомнить гол украинца:

This masterpiece by @kono10official is truly spectacular! ✨????#LevanteSevillaFC pic.twitter.com/c6TVSInHYr