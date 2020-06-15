  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Севилья вспомнила шедевр в ворота Леванте в исполнении Евгения Коноплянки
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья вспомнила шедевр в ворота Леванте в исполнении Евгения Коноплянки

Испания
(1 голосов)

Украинец уже успел поиграть после испанского периода в Германии и вернуться в Украину

Севилья вспомнила шедевр в ворота Леванте в исполнении Евгения Коноплянки
Новина українською

31 января 2016 года украинский вингер Евгений Коноплянка еще был футболистом испанской "Севильи" – в рамках 22-го тура чемпионата Испании сезона 2015/16 "нервионцы" принимали в домашних стенах "Леванте".

Читайте такжеКоноплянка: А чего сейчас жалеть о трансфере в Ливерпуль? Уже ничего не вернешь

Коноплянка вышел на замену в середине второго тайма и забил третий гол своей команды – Евгений получил передачу от Тремулинаса в углу штрафной площадки гостей, фирменно немного сместился в центр и отправил мяч в сетку ворот соперника. Сегодня пресс-служба "Севильи" решила вспомнить гол украинца:

"Этот шедевр Евгения Коноплянки действительно впечатляет!"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Севилья
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...