Сразу два футболиста Реала пропустили тренировку после игры с Эйбаром

Мадридский "Реал" возобновил тренировки после вчерашнего матча с "Эйбаром". Сразу два футболисты пропустили занятие.

Речь идет о Гарете Бэйле и Дани Карвахале. Валлиец, по данным Mundo Deportivo, испытывает мышечный дискомфорт. Тренировку форвард провел в спортзале. Отметим, что во встрече с "Эйбаром" он появился лишь во втором тайме и не сделал ничего полезного.

Что касается Карвахаля, то испанец был заменен еще в перерыве и его место занял Ферлан Менди. Степень серьезности повреждения не сообщается.

Отметим, что следующую игру "Реал" проведет в четверг против "Валенсии".