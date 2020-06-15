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Сразу два футболиста Реала пропустили тренировку после игры с Эйбаром
Минусы долгого перерыва
Мадридский "Реал" возобновил тренировки после вчерашнего матча с "Эйбаром". Сразу два футболисты пропустили занятие.
Речь идет о Гарете Бэйле и Дани Карвахале. Валлиец, по данным Mundo Deportivo, испытывает мышечный дискомфорт. Тренировку форвард провел в спортзале. Отметим, что во встрече с "Эйбаром" он появился лишь во втором тайме и не сделал ничего полезного.
Что касается Карвахаля, то испанец был заменен еще в перерыве и его место занял Ферлан Менди. Степень серьезности повреждения не сообщается.
Отметим, что следующую игру "Реал" проведет в четверг против "Валенсии".