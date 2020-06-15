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Сразу два футболиста Реала пропустили тренировку после игры с Эйбаром

Испания
(1 голосов)

Минусы долгого перерыва

Сразу два футболиста Реала пропустили тренировку после игры с Эйбаром
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" возобновил тренировки после вчерашнего матча с "Эйбаром". Сразу два футболисты пропустили занятие.

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Речь идет о Гарете Бэйле и Дани Карвахале. Валлиец, по данным Mundo Deportivo, испытывает мышечный дискомфорт. Тренировку форвард провел в спортзале. Отметим, что во встрече с "Эйбаром" он появился лишь во втором тайме и не сделал ничего полезного.

Что касается Карвахаля, то испанец был заменен еще в перерыве и его место занял Ферлан Менди. Степень серьезности повреждения не сообщается.

Отметим, что следующую игру "Реал" проведет в четверг против "Валенсии".

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
15.06.2020 в 19:06
Просто ржач с Бейлом. Реалу по сути не нужен, но сумасшедший по деньгам контракт подписан. Хош не хош - плати
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Maradona_86
15.06.2020 в 19:11
Реал сам виноват, когда заблокировал трансфер в Китай год назад. Вполне мог избавиться от балласта
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