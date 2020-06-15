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Очередная травма Реала: Васкес пропустит порядка двух недель

Испания
(1 голосов)

Мадридцам очень тяжело после карантина

Очередная травма Реала: Васкес пропустит порядка двух недель
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес получил травму. Об этом передает Marca.

Исходя из их информации, испанец пропустил игру с "Эйбаром" из-за мышечного повреждения. Ожидается, что срок его возобновления займет до двух недель. Он точно не сыграет против "Валенсии" в этот четверг.

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Ранее сообщалось, что еще два футболиста "сливочных" пропустили сегодняшнею тренировку.

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В статье: Реал (Мадрид) Лукас Васкес
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Источник:
Marca
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
15.06.2020 в 22:40
Это я и имел ввиду, что такой перерыв, без нормальной подготовки и таким количеством игр в течении пяти недель, добром не кончится. Всем хорошего здоровья!
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