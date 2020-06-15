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Очередная травма Реала: Васкес пропустит порядка двух недель
Мадридцам очень тяжело после карантина
Полузащитник "Реала" Лукас Васкес получил травму. Об этом передает Marca.
Исходя из их информации, испанец пропустил игру с "Эйбаром" из-за мышечного повреждения. Ожидается, что срок его возобновления займет до двух недель. Он точно не сыграет против "Валенсии" в этот четверг.
Ранее сообщалось, что еще два футболиста "сливочных" пропустили сегодняшнею тренировку.
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Источник:Marca
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15.06.2020 в 22:40
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