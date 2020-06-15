Очередная травма Реала: Васкес пропустит порядка двух недель

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес получил травму. Об этом передает Marca.

Исходя из их информации, испанец пропустил игру с "Эйбаром" из-за мышечного повреждения. Ожидается, что срок его возобновления займет до двух недель. Он точно не сыграет против "Валенсии" в этот четверг.

Ранее сообщалось, что еще два футболиста "сливочных" пропустили сегодняшнею тренировку.