Примера. 29-й тур. Автогол помешал Севильи выжать максимум, Бетис и Гранада порезвились

В прошлом туре "Севилья" единственная среди претендентов на место в зоне Лиги чемпионов (если не принимать во внимание "Вильярреал", который отстает существенно) набрала максимум очков. Однако уже в поединке 29-го игрового дня нервионцы оступились – и сделали это из-за досадного автогола. Однако говорить, что "Леванте" повезло не проиграть, не приходится. "Лягушки" показывали содержательный футбол и держались на одном уровне с соперником.

По ударам в створ – равенство. А по ударам в направлении ворот – минимальное преимущество "Леванте". Хулен Лопетеги может сожалеть о том, что активный Мунир, кроме голевой передачи, в одном из эпизодов попал в каркас. Но и хозяева не отбывали номер, поэтому автогол Диего Карлоса – вознаграждение за старания. Хорхе Мирамон на фланге принял передачу из глубины, прострелил в гущу футболистов, а там от голкипера мяч попал в Диего Карлоса и оказался в сетке. Это был ответ на гол де Йонга, который случился в начале второго тайма в ходе комбинации Диего Карлос-Мунир-де Йонг. Да-да, центральный защитник не только "привёз" гол в собственные ворота, но и способствовал взятию чужих владений.

"Леванте" во второй раз подряд спасается в конце матча. Стальные нервы...

Валенсия. Стадион "Камильо Кано"

"Леванте" - "Севилья" 1:1

Голы: Диего Карлос 87 (авт.) - Люк де Йонг 46

"Леванте": Айтор Фернандес, Борха Майораль, Антонио Гарсия (Карлос Клерк 87), Хосе Моралес (Серхио Леон 72), Рубен Везу, Рубен Рочина (Эрнани 72), Никола Вукчевич (Энис Барди 61), Бруно Гонсалес, Гонсало Мелеро, Коке (Хорхе Мирамон 61), Хосе Кампанья

"Севилья": Томаш Вацлик, Лукас Окампос (Юссеф Эн-Несири 84), Эвер Банега (Оливер Торрес 63), Жюль Кунде, Хесус Навас, Неманья Гудель, Серхио Эскудеро, Мунир Эль-Хаддади (Сусо 63), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири 73), Диего Карлос, Хоан Хордан (Фернандо Франсиско Режес 64)

Предупреждения: Рубен Рочина 52 - Хоан Хордан 60

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Гранада" 2:2

Голы: Серхио Каналес 85 (пен.), Кристиан Тельо 88 - Карлос Фернандес 29, Роберто Солдадо 90+1

"Бетис": Хоэль Роблес, Зухаир Феддаль, Альфонсо Педраса, Серхио Каналес, Хоакин Санчес (Кристиан Тельо 61), Набиль Фекир, Лоренсо Морон (Борха Иглесиас 71), Андрес Гуардадо (Карлос Аленья 61), Айсса Манди, Эмерсон (Антонио Барраган 82), Эдгар Гонсалес (Диего Лейва 71)

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье, Герман Санчес (Домингуш Дуарте 59), Ян Брис Этеки, Рамон Азиз (Антонио Кортес 99), Дарвин Мачис (Виктор Диас 59), Федерико Вико (Хосе Мартинес 74), Карлос Нева, Хесус Вальехо, Карлос Фернандес (Роберто Солдадо 74), Антонио Пуэртас

Предупреждения: Эдгар Гонсалес 23, Альфонсо Педраса 65 - Хесус Вальехо 41, Герман Санчес 52, Димитри Фулкье 67, Руи Силва 90+4