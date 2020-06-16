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Экс-игрок Реала: Гризманн пришел в Барсу одним из лучших, но сейчас мы говорим о 14-летнем мальчике

Испания
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Антуан в "Атлетико" не был в тени партнеров…

Экс-игрок Реала: Гризманн пришел в Барсу одним из лучших, но сейчас мы говорим о 14-летнем мальчике
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Бывший полузащитник "Реала" и "Бенфики" Хавьер Бальбоа высказался об игре форварда каталонской "Барселоны" Антуана Гризманна. Цитирует Хавьера Sport.es со ссылкой на El Chiringuito.

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"Он один из лучших игроков Европы и переходит в "Барселону", где есть Месси и Суарес, но на поле его нет. Нужно продолжать работать. Я играл в разных странах и этот подход мне помогал".

"Мы словно говорим о 14-летнем мальчике, а ведь он – чемпион мира. Не можешь адаптироваться к игре Лионеля и Луиса? Это вопрос отношения и желания. Брайтвайт делает это, а он пришел из "Леганеса" и все доказывает на поле".

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Хавьер Бальбоа Мартин Брайтвайт
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Источник:
Sport.es

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