Экс-игрок Реала: Гризманн пришел в Барсу одним из лучших, но сейчас мы говорим о 14-летнем мальчике

Бывший полузащитник "Реала" и "Бенфики" Хавьер Бальбоа высказался об игре форварда каталонской "Барселоны" Антуана Гризманна. Цитирует Хавьера Sport.es со ссылкой на El Chiringuito.

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"Он один из лучших игроков Европы и переходит в "Барселону", где есть Месси и Суарес, но на поле его нет. Нужно продолжать работать. Я играл в разных странах и этот подход мне помогал".