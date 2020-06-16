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Герой футбольного дня. Диего Карлос
По итогам матча Севильи против Леванте
Диего Карлос получил за свой матч против "Леванте" далеко не самую высокую оценку от статистического портала whoscored. Если сравнивать с его партнером по центру обороны Жюлем Кунде – вообще низкую. Впрочем, бразилец, несмотря на все, был заметной фигурой на поле. И запомнился болельщикам.
Среди защитников и полузащитников "Севильи", что сыграли со старта, он реже всех встречался с мячом. Не впечатлил и по показателю игры в пас, однако именно он, - Диего Карлос, - стал катализатором зарождения голевой атаки "Севильи". Бразилец выполнил шикарную как по задумке, так и по исполнению передачу на Мунира, благодаря которой выключил из эпизода практически всех игроков "Леванте". Нападающим осталось только разыграть финальную стадию атаки, с чем Мунир и Де Йонг успешно справились.
Что касается действий в обороне, то Диего Карлоса высоко оценили испанские журналисты и болельщики. Благодаря своим физическим данным он не проиграл ни одного единобортсва. Впрочем, это не помешало сопернику раз за разом прорываться к воротам Вацилка. "Леванте" нанес одиннадцать ударов, четыре непосредственно из пределов штрафной. Как для команды, которая ни за что не борется и в матче против претендента на награды – весьма солидный результат.
Квинтэссенция действий в нападении "лягушат" – это момент на 87-й минуте, когда Рубен Везу подключил к атаке "Леванте" правый фланг в лице Хорхе Мирамона, а тот выполнил прострел с острого угла в гущу футболистов. Вацлик отбил перед собой, мяч попал в бедро Диего Карлосу и оказался в сетке. Сначала речь шла об автоголе бразильца – и это логично. Но впоследствии Ла Лига внесла коррективы и записала взятие ворот на игрока "Леванте" Мирамона. Хотя без Диего Карлоса этого неприятного для "Севильи" события не произошло бы – бразилец оказался не в нужном месте и не в нужное время.
Для Диего Карлоса это первый сезон в Испании, но далеко не первый – в Европе. После приезда из-за океана бразилец играл в чемпионате Португалии, а затем три сезона провел в составе "Нанта". Был там основным игроком и выделялся на фоне остальных. Поэтому и получил от "Севильи" приглашение, а "Севилья" не пожалела отдать за него пятнадцать миллионов евро.
Сейчас его трудно назвать игроком мирового класса, да и перспективным, учитывая возраст (27 лет), Диего Карлос не является. Но "Севилья" – неплохой шанс для игрока сделать достойную по европейским меркам карьеру, заявить о себе в еврокубках. А там кто знает, возможно, "Севильи" удастся перепродать его еще куда-то с выгодой для себя. Нервионцы это умеют.