Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Marca: проблему в отношениях между Зиданом и Бэйлом решить невозможно
Неправда, просто дайте Зинедину клюшку для гольфа
Отношения между валлийским нападающим мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом и главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом остаются очень напряженными и даже враждебными – об этом сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, руководство "королевского клуба" в курсе ситуации и считает, что ее уже нельзя исправить.
Бэйл желает сменить клуб. Валлиец перешел в "Реал" в 2013 году – его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 15 поединках Ла Лиги и Кубка Испании.