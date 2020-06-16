Marca: проблему в отношениях между Зиданом и Бэйлом решить невозможно

Отношения между валлийским нападающим мадридского "Реала" Гаретом Бэйлом и главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом остаются очень напряженными и даже враждебными – об этом сообщает испанское издание Marca.

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По информации источника, руководство "королевского клуба" в курсе ситуации и считает, что ее уже нельзя исправить.

Бэйл желает сменить клуб. Валлиец перешел в "Реал" в 2013 году – его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне он забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи в 15 поединках Ла Лиги и Кубка Испании.