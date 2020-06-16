Барселона - Леганес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Для "Барселоны" календарь сложился хорошо: после выхода из карантина каталонцы поехали в гости к "Мальорке", а в следующем матче принимают на своем поле "Леганес". Оба соперника – из разряда проходных, поэтому это хорошая возможность размяться и восстановить тонус. А настоящая борьба начнется позже.

Посмотреть, не будет ли сюрпризов в этом матче, предлагаем в нашей видеотрансляции – начало в 23:00. Также рекомендуем ознакомиться с анонсом и прогнозом матча от Игоря Семйона>>>. Составы, статистика личных встреч и другие нюансы – в текстовой онлайн трансляции >>>.

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