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Манчестер Юнайтед предложил за Фати 150 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Но каталонцы ответили отказом

Манчестер Юнайтед предложил за Фати 150 миллионов евро
Новина українською

Руководство каталонской "Барселоны" отклонило второе предложение "Манчестер Юнайтед" о трансфере нападающего Ансу Фати. На этот раз "красные дьяволы" были готовы заплатить за 17-летнего футболиста € 150 млн, сообщает Marca со ссылкой на The Times.

Первое предложение "Юнайтед" о трансфере Фати составило € 100 млн. "Барселона" не планирует расставаться с испанцем. Теперь сине-гранатовые переживают, что английский клуб решит активировать сумму отступных в размере € 170 млн.

Ансу — воспитанник "Барселоны". За основную команду каталонцев форвард дебютировал в 2019 году. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года, при этом клуб может активировать опцию продления на два сезона.

В нынешней кампании Фати забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
16.06.2020 в 16:01
Идиотизм цен несмотря на пандемию продолжается и Барселона снова а лидерах.
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