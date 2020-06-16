Примера. 29-й тур. Эспаньол хозяйничал на поле Хетафе, Вильярреал скромно победил Мальорку

Тихими шагами "Вильярреал" подобрался вплотную к группе бойцов за зону Лиги чемпионов. В предыдущем туре "субмарина" минимально обыграла "Сельту" благодаря голу на последних секундах, а сегодня – также минимально, но благодаря раннему взятию ворот, одолела "Мальорку".

Победа неоднозначна, так как "Мальорка" впереди выглядела острее. Однако не реализовала свои моменты. В частности, Мохаммед попал в каркас. А "Вильярреал" очертил преимущество благодаря фланговой активности Чуквезе и правильной позиции Карлоса Бакка.

Что ж, "Вильярреал" заострил интригу – и это хорошо.

Вильярреаль. Стадион "Мадригал"

"Вильярреал" - "Мальорка" 1:0

Гол: Карлос Бакка 16

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Мануэль Тригерос (Рубен Пенья 85), Марио Гаспар, Пако Алькасер (Мануэль Морланес 70), Альберто Морено (Хавьер Куинтилла 70), Санти Касорла (Мойсес Гомес 41), Андре-Франк Ангисса, Самуэль Чуквезе, Пау Торрес, Карлос Бакка (Херард Морено 60)

"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо (Хоан Састре 85), Жуниор Лаго (Пабло Чаварриа 85), Иддрису Мохаммед, Фран Гамес, Александар Седлар, Антонио Райльо, Алекс Фебас (Сальва Севилья 67), Мартин Вальент (Александар Трайковски 67), Такефуса Кубо (Анте Будимир 60), Хуан Эрнандес

Предупреждения: Альберто Морено 18, Рауль Альбиоль 45, Пау Торрес 45+2 - Александар Седлар 5, Фран Гамес 27, Алекс Фебас 62, Антонио Райльо 65

"Хетафе" – претендент на Лигу чемпионов, но результаты "городских" после выхода из карантина - подрывные. В 28-м туре команда уступила "Гранаде", а в 29-м не сумела переиграть "Эспаньол", что пришел в гости со дна турнирной таблицы. Это при том, что с 16-й минуты "Хетафе" играл в большинстве. Эспиноса удалился за грубую игру в неигровом эпизоде, но это не разрушило структуры "Эспаньола". "Попугаи" в меньшинстве даже атаковали и могли забить, но Кальери пробил слишком просто для голкипера, а Эмбарба не реализовал выход почти один на один. А что "Хетафе"? Ударов от "городских" было немало, но реально опасен только один – авторства Анхеля. Ну и добивание от Сасеты. "Хетафе" закономерно потерял очки.

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Эспаньол" 0:0

"Хетафе": Давид Сория, Эрик Кабако (Давид Тимор 82), Чема, Хайме Мата, Аллан-Ромео Ньом (Одженекаро Этебо 46), Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера (Родригес Анхель 65), Мауро Арамбарри (Давид Хасон 90+2), Дамиан Суарес, Хорхе Молина (Роберт Кенеди 65), Неманья Максимович

"Эспаньол": Диего Лопес, Гонсало Авила, Ву Лей (Оскар Мелендо 90+1), Серхи Дардер (Виктор Санчес 78), Хонатан Кальери (Факундо Феррейра 79), Давид Лопес, Вила Дидак, Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса, Марк Рока, Адриан Эмбарба (Адрия Педроса 84)

Предупреждения: Матиас Оливера 12, Марк Кукурелла Сасета 63, Чема 78 - Хонатан Кальери 3, Диего Лопес 86

Удаление: Бернардо Эспиноса 16