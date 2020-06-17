Примера. 29-й тур. Барселона - Леганес 2:0. С легким оттенком самоуверенности

Не слишком зрелищно? Болельщикам надо немного остыть и понимать, что в это непростое для команд время (из-за насыщенности графика) эстетика отходит на второй план. Главное – результат. "Барса" не сомневалась в своей победе над "Леганесом", поэтому, возможно, не была готова к стартовой активности "пепинерос". Но когда игра вошла в, так сказать, глубокое русло, все стало на свои места.

Первый тайм завершился со счетом 1:1 по ударам в створ. И с равенством в количестве голевых моментов. Однако "Барселона" реализовала шанс усилиями Ансу Фати, который, получив передачу от Эктора Фирпо, протиснувшегося сквозь частокол ног, смачно влепил низом под штангу. А "Леганес" свой шанс забить упустил. Даже два. Когда Эрасо вышел почти один на один, ему следовало пробивать, а не подбирать мяч под себя. Момент был потерян, хотя Роке Меса сбросом на Герреро дал ему вторую жизнь. Мигель пробил неплохо, но Лангле вынес мяч из ленточки.

Затем был еще один удар Герреро (неточный) и на том активность "пепинерос" сошла на нет. "Барса" же постепенно наращивала темп. Перед голом был момент у Гризманна, а уже после маневра Фати головой пытался забить Лео Месси. Хотя стоит признать – первый там получился довольно пресным.

"Барса" не стала рисковать и после перерыва взяла такой темп, который не давал шансов сопернику отыграться. Передачи-забросы в штрафную зону никаких дивидендов гостям не приносили. А вот каталонцы забили в середине второго тайма, и сделал это Антуан Гризманн – игрок, которого многие критиковали после игры с "Мальоркой". Впрочем, арбитры взятие ворот не зафиксировали: усмотрели минимальный офсайд у Семеду при передаче на него от Лео Месси.

Но не долго "Барселона" оплакивала неприятность – в одной из следующих атак Месси, начав наступление еще в центральном круге, пролез в штрафную площадь "Леганеса" и наткнулся на фол Хонатана Сильвы. Пенальти реализовал сам Лионель.

В конце игры у "Леганеса" был опасный удар / подача со штрафного. И попытка Гидо Каррильо заработать пенальти. А действия "Барсы" освежил Рики Пуч. По крайней мере, он в игру вошел интереснее, чем Луис Суарес. Но это лишь нюансы.

2:0. Можно считать, несмотря на недоразумение в начале матча, что эту победу "Барселона" добыла легко и непринужденно. Так же, как и рассчитывал Кике Сетьен. Разве что травма Пике огорчила…

Барселона. Стадион Камп Ноу"

"Барселона" - "Леганес" 2:0

Голы: Анссумане Фати 42, Лионель Месси 69 (пен.)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике (Самуэль Юмтити 73), Иван Ракитич, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Артуро Видаль 63), Артур Рамос (Рики Пуч 73), Лионель Месси, Антуан Гризманн, Эктор Фирпо, Серхи Роберто (Нелсон Семеду 53), Анссумане Фати (Луис Суарес 54)

"Леганес": Иван Куэльяр, Колинс Авазем, Мигель Герреро (Гидо Каррильо 71), Унаи Бустинса, Хонатан Сильва (Кевин Родригес 71), Роке Меса (Рожер Ассале 46), Ресио (Брайан Хиль 85), Хавьер Эрасо (Ибрагим Амаду 63), Айтор Руйбаль, Рубен Перес, Родриго Тарин

Предупреждения: Самуэль Юмтити 83, Клеман Лангле 84, Рики Пуч 84, Эктор Фирпо 89, Иван Ракитич 90+3 - Унаи Бустинса 37, Рубен Перес 68, Колинс Авазем 82

Удаление: Хавьер Агирре 90+4