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Примера. 29-й тур. Барселона - Леганес 2:0. С легким оттенком самоуверенности

Испания
(1 голосов)

Каталонцы не отдают лидерство

Примера. 29-й тур. Барселона - Леганес 2:0. С легким оттенком самоуверенности
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Не слишком зрелищно? Болельщикам надо немного остыть и понимать, что в это непростое для команд время (из-за насыщенности графика) эстетика отходит на второй план. Главное – результат. "Барса" не сомневалась в своей победе над "Леганесом", поэтому, возможно, не была готова к стартовой активности "пепинерос". Но когда игра вошла в, так сказать, глубокое русло, все стало на свои места.

Примера. 29-й тур. Барселона - Леганес 2:0. С легким оттенком самоуверенности - изображение 1

Первый тайм завершился со счетом 1:1 по ударам в створ. И с равенством в количестве голевых моментов. Однако "Барселона" реализовала шанс усилиями Ансу Фати, который, получив передачу от Эктора Фирпо, протиснувшегося сквозь частокол ног, смачно влепил низом под штангу. А "Леганес" свой шанс забить упустил. Даже два. Когда Эрасо вышел почти один на один, ему следовало пробивать, а не подбирать мяч под себя. Момент был потерян, хотя Роке Меса сбросом на Герреро дал ему вторую жизнь. Мигель пробил неплохо, но Лангле вынес мяч из ленточки.

Затем был еще один удар Герреро (неточный) и на том активность "пепинерос" сошла на нет. "Барса" же постепенно наращивала темп. Перед голом был момент у Гризманна, а уже после маневра Фати головой пытался забить Лео Месси. Хотя стоит признать – первый там получился довольно пресным.

Примера. 29-й тур. Барселона - Леганес 2:0. С легким оттенком самоуверенности - изображение 2

"Барса" не стала рисковать и после перерыва взяла такой темп, который не давал шансов сопернику отыграться. Передачи-забросы в штрафную зону никаких дивидендов гостям не приносили. А вот каталонцы забили в середине второго тайма, и сделал это Антуан Гризманн – игрок, которого многие критиковали после игры с "Мальоркой". Впрочем, арбитры взятие ворот не зафиксировали: усмотрели минимальный офсайд у Семеду при передаче на него от Лео Месси.

Но не долго "Барселона" оплакивала неприятность – в одной из следующих атак Месси, начав наступление еще в центральном круге, пролез в штрафную площадь "Леганеса" и наткнулся на фол Хонатана Сильвы. Пенальти реализовал сам Лионель.

Примера. 29-й тур. Барселона - Леганес 2:0. С легким оттенком самоуверенности - изображение 3

В конце игры у "Леганеса" был опасный удар / подача со штрафного. И попытка Гидо Каррильо заработать пенальти. А действия "Барсы" освежил Рики Пуч. По крайней мере, он в игру вошел интереснее, чем Луис Суарес. Но это лишь нюансы.

2:0. Можно считать, несмотря на недоразумение в начале матча, что эту победу "Барселона" добыла легко и непринужденно. Так же, как и рассчитывал Кике Сетьен. Разве что травма Пике огорчила…

Примера. 29-й тур. Барселона - Леганес 2:0. С легким оттенком самоуверенности - изображение 4

Барселона. Стадион Камп Ноу"
"Барселона" - "Леганес" 2:0
Голы: Анссумане Фати 42, Лионель Месси 69 (пен.)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике (Самуэль Юмтити 73), Иван Ракитич, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Артуро Видаль 63), Артур Рамос (Рики Пуч 73), Лионель Месси, Антуан Гризманн, Эктор Фирпо, Серхи Роберто (Нелсон Семеду 53), Анссумане Фати (Луис Суарес 54)

"Леганес": Иван Куэльяр, Колинс Авазем, Мигель Герреро (Гидо Каррильо 71), Унаи Бустинса, Хонатан Сильва (Кевин Родригес 71), Роке Меса (Рожер Ассале 46), Ресио (Брайан Хиль 85), Хавьер Эрасо (Ибрагим Амаду 63), Айтор Руйбаль, Рубен Перес, Родриго Тарин

Предупреждения: Самуэль Юмтити 83, Клеман Лангле 84, Рики Пуч 84, Эктор Фирпо 89, Иван Ракитич 90+3 - Унаи Бустинса 37, Рубен Перес 68, Колинс Авазем 82
Удаление: Хавьер Агирре 90+4

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В статье: Лионель Месси Барселона Чемпионат Испании Леганес Кике Сетьен
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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.06.2020 в 01:23
Совсем не лёгкая победа Барселоны. Поздравления всем, кто за Барсу! В анонсе матча я предположил, что Леганес будет держать в уме следующий матч за 6 очков в гостях против Майорки и особых проблем Барселоне не создаст. Матч показал, что это не так...Леганес бились и Барсе в начале матча очень повезло. Если бы состоялся гол, Леганес уж точно стал бы "автобусом" у своих ворот. С настроем Леганеса на матч я не угадал, но позволю себе высказать другую версию.... То, как играл Леганес, допускаю, что они могли быть "подогреты" сами знаете кем....Если бы Леганес отобрал очки у Барсы, они могли бы с чистой совестью вылетать в Сегунду... С чемоданами налички...Хотя нет...За такой подвиг им бы всякие Лаосы и Мансаны помогли бы в следующих матчах.... Ну и главный вопрос этой ночи...И уже сегодняшнего дня! В прошлом туре, Реал забил первый гол из офсайда. Друзьям Флорентино Переса в кабинке VAR понадобилось целых 8 минут, чтобы убрать ноги Бенземы из офсайда и прочертить красную линию...Когда сегодня гол забил Гризманн, графика с красной линией, показывающая офсайд у Семеду, появилась на экране ТВ через 40 секунд... У кого какие версии на этот счёт?
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Spokoyno (Киев)
17.06.2020 в 01:18
Два питання! Хто накаркав, що Барселона включить ще більш понижену передачу? Чи хтось гонявся за комариком, що літав перед екраном на початку матчу? А так знов тренування з підвищеною відповідальністю і гості поки в них були сили намагалися на щось набігати, а потім більш високий клас господарів вирішив долю гри! Окремо по Антуану... лише у першому двічі він чудово відкривався, але м'яч посилався для "Бейла"! Тобто на пару метрів далі ніж потрібно. Всіх з перемогою, але в наступному при грі пішки можна очікувати проблеми.
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MES QUE UN CLUB
17.06.2020 в 01:08
C победой любимая Барса !!! С победой всех, кто любит Барсу!!! Три очка есть и это главное. Сейчас не до красоты с таким графиком игр. Болельщикам в Украине спокойной ночи, а кто в наших краях, наливаем хорошие виски и за победу!!!
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-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
17.06.2020 в 01:15
Тебе не зрозумітито "за справедливість", то "головне три очки"
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-3
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MES QUE UN CLUB
17.06.2020 в 01:23
Это нормально, что чего-то ты не розумієш. Постарше станешь, многие вопросы сами по себе отпадут. Вон там видишь повыше, спокойный дядька комментарий написал? Вот спроси у него, он тебе тоже скажет. ))
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