Фати и Месси делают результат. Барселона - Леганес 2:0. Обзор матча и видео голов

"Барселона" одержала вторую победу за последние четыре дня. На этот раз обошлось без разгрома, однако, как и "Мальорка", "Леганес" не сумел хотя бы раз поразить ворота тер Штегена. Хотя имел для этого шансы.

Интересно, что забили за "Барселону" Фати и Месси – представители разного футбольного поколения. Молодого Фати называют преемником великого аргентинца, хотя сам Лионель еще в силах приносить "Барсе" нужный результат. Как это было, смотрите в видеообзоре матча 29-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Леганес".

Барселона. Стадион Камп Ноу"

"Барселона" - "Леганес" 2:0

Голы: Анссумане Фати 42, Лионель Месси 69 (пен.)