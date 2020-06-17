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Фати и Месси делают результат. Барселона - Леганес 2:0. Обзор матча и видео голов
Барселона - Леганес ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" одержала вторую победу за последние четыре дня. На этот раз обошлось без разгрома, однако, как и "Мальорка", "Леганес" не сумел хотя бы раз поразить ворота тер Штегена. Хотя имел для этого шансы.
Интересно, что забили за "Барселону" Фати и Месси – представители разного футбольного поколения. Молодого Фати называют преемником великого аргентинца, хотя сам Лионель еще в силах приносить "Барсе" нужный результат. Как это было, смотрите в видеообзоре матча 29-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Леганес".
Барселона. Стадион Камп Ноу"
"Барселона" - "Леганес" 2:0
Голы: Анссумане Фати 42, Лионель Месси 69 (пен.)
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