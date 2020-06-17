Сетьен: Гризманна можно похвалить за выполненную работу

Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал победу своей команды над "Леганесом" (2:0). Цитирует специалиста издание Marca.

"Я понимал, что матч будет непростым. Нам не удалось забить быстрый гол и все усложнилось. Вдобавок, сейчас мы еще не вернулись на прежний уровень работы с мячом – у нас было мало пространства. "Леганес" защищался большим количеством футболистов и выходил в контратаки, создавал нам проблемы".

"Гризманн? Ему было непросто действовать тонко, находить зоны. Антуана можно похвалить за выполненную работу. Сегодня его гол отменили. Против соперника, который будет защищаться не так плотно, мы должны выглядеть сильнее. Фати открыл счет в матче, отлично отыграл 45 минут, но испытывал небольшой дискомфорт. Я счастлив, что он выручает нас и в обороне, и в атаке".