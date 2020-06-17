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Месси продлит контракт с Барселоной по схеме 1+1

Испания
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Аргентинец останется в клубе до 2023 года

Месси продлит контракт с Барселоной по схеме 1+1
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с клубом, утверждает Mundo Deportivo.

По информации издания, новое соглашение будет составлено аналогично нынешнему. Футболист подпишет контракт до 2023 года по схеме "1+1". В договор будет включена опция ухода из команды, которая также присутствовала в действующем соглашении, рассчитанном до 2021 года, и истекла в июне.

Месси защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей карьеры начиная с 2003 года.

В нынешнем сезоне Месси провёл 24 матча в Примере, забил 21 гол и отдал 14 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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