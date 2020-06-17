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Эдегор заявил о желании остаться в Реал Сосьедаде

Испания
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Футболист не планирует возвращаться в Мадрид

Эдегор заявил о желании остаться в Реал Сосьедаде
Новина українською

Полузащитник Мартин Эдегор, принадлежащий мадридскому "Реалу", пока не хочет возвращаться в столичный клуб.

Напомним, летом 2019 года клуб из Сан-Себастяьна арендовал 21-летнего игрока на сезон-2019/2020. Mundo Deportivo утверждает, что норвежец уже официально объявил о своем желании остаться в "Реале Сосьедад" и на будущий сезон.

Клубы должны были согласовать вопрос с будущим Эдегора до 31 мая этого года, но из-за карантина решение этого вопроса перенесено на июнь-июле.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор Реал Сосьедад
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