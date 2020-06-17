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Хавертц хотел бы продолжить карьеру в Реале. Главная причина - Тони Кроос

Испания
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Мюнхенский клуб в пролете?

Хавертц хотел бы продолжить карьеру в Реале. Главная причина - Тони Кроос
UA-Футбол
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Кай Хавертц - один из самых популярных игроков на трансферном рынке. Его хотят переманить многие команды. Однако, полузащитник уже сделал свой выбор.

По данным Sportbuzzer, немецкий игрок хотел бы продолжить карьеру в "Реале". Именно там играет Тони Кроос, которым Кай давно восхищается. Его мечта - играть в паре со своим соотечественником. "Сливочные" также хотели бы переманить игрока и уже делали первое предложение.

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Однако, "Байер" его быстро отклонил. Руководство будет само устанавливать цену на Хавертца, так как в его контракте не прописана сумма отступных (в Германии это необязательный пункт).

Ранее была информация, что ближе всего к трансферу Кая подобралась "Бавария". Помимо неё, активно интересуется его судьбой лондонский "Челси".

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В текущем сезоне на счету Хавертца 23 результативных действия (15+8) в 39-ти матчах. Его контракт истекает в 2022-м году.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Кай Хавертц
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