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Реал - Валенсия. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Валенсия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
В чемпионате Испании нет времени для отдыха или перевода духа. Тур за туром, матч за матчем. "Реал" в воскресенье провел свой первый после возобновления первенства поединок, а уже в четверг, 18-го июня, состоится следующий. Начало – в 23:00.
Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на телеканале "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ.
Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>. Текстовая онлайн видеотрансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>.
Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 29-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Валенсия"?
- Беларусь - Setanta Sports 1;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
- Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Словакия - DIGI GO, Digi Sport 1;
- Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Movistar Laliga 2, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.