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Реал - Валенсия. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Валенсия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Валенсия. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Испании нет времени для отдыха или перевода духа. Тур за туром, матч за матчем. "Реал" в воскресенье провел свой первый после возобновления первенства поединок, а уже в четверг, 18-го июня, состоится следующий. Начало – в 23:00.

Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на телеканале "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ.

Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>. Текстовая онлайн видеотрансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 29-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Валенсия"?

  • Беларусь - Setanta Sports 1;
  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
  • Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1;
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Словакия - DIGI GO, Digi Sport 1;
  • Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Movistar Laliga 2, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
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В статье: Валенсия (Испания) Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Где смотреть футбол
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