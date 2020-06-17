Реал - Валенсия. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В чемпионате Испании нет времени для отдыха или перевода духа. Тур за туром, матч за матчем. "Реал" в воскресенье провел свой первый после возобновления первенства поединок, а уже в четверг, 18-го июня, состоится следующий. Начало – в 23:00.

Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на телеканале "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ.

Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>. Текстовая онлайн видеотрансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>>.

Где еще смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 29-го тура чемпионата Испании "Реал" - "Валенсия"?