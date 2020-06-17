Отраженный Луниным пенальти не помог Овьедо победить Депортиво

У украинского голкипера "Овьедо" было не слишком много работы в матче 33-го тура Сегунды. Его команда играла хорошо и в первом тайме вела со счетом 2:0. Однако пропустила дважды и не добыла важные три очка, только одно.

К Лунину не может быть вопросов в моменте со вторым взятием его ворот – Перу расстрелял угол ударом с нескольких метров. А вот первый пропущенный гол оказался весьма неприятным: Сабин Мерино пробил в падении через себя и мяч "парашютом" перелетел через Лунина.

Кроме этих двух ударов, в плоскость гости попали еще дважды. Чолак пробил пенальти бесхитростно – низом, но не в угол ворот, поэтому Лунин в классном стиле парировал удар. Еще один удар в створ нанес Кеко, Андрей справился.

"Овьедо" действовал активнее, но команде для победы не хватило хладнокровия. Голы астурийцы забивали после стандартов – розыгрыша штрафного и прямого удара. Ничья 2:2

Сегунда. 33-й тур

"Овьедо" - "Депортиво" 2:2

Голы: Ортуньо 26, Барсенас 45+1 - Мерино 45+3, Перу 59