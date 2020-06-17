Примера. 29-й тур. Атлетик и Эйбар делят очки, как и Вальядолид с Сельтой

"Ейбар" - "Атлетік" – один з різновидів баскського дербі, а дербі прісними бувають рідко. Ось і сьогодні обидві команди видали результативну гру і поділили між собою очки.

"Атлетік" першим створив гольовий момент, але Дмітровіч впорався з підступним ударом з гострого кута. Потім Юрі Берчіче, влучивши м'ячем в руку Ескаланте, заробив пенальті і тут вже голкіпер "Ейбара" не допоміг – Рауль Гарсія реалізував шанс.

Лише після того "гармаші" активізувалися попереду і забили з другого гострого шансу – Енріке Гарсія скористався передачею Педро Леона. Друга хвиля активності припала на кінцевий відрізок гри. Тепер вже господарі заробили право на пенальті й реалізували його, але Більбао відігрався миттєво – Вільялібрре вразив ціль елегантним ударом з лету.

2:2 – "Ейбар" тримається над зоною вильоту, "Атлетік" практично не має турнірних завдань.

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Атлетик" 2:2

Голы: Энрике Гарсия 19, Фабиан Орельяна 78 (пен.) - Рауль Гарсия 8 (пен.), Асьер Вильялибре 81 (пен.)

"Эйбар": Марко Дмитрович, Фабиан Орельяна (Себастьян Кристофоро 90+2), Гонсало Эскаланте (Папа Кули Диоп 86), Серхи Энрич (Шарлес Диас де Оливейра 85), Эду Экспозито, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Энрике Гарсия (Кике Гонсалес 90+2), Анайц Арбилья, Робер Корреа, Педро Леон (Пабло де Бласис 82)

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Микель Весга, Гаиска Ларразабаль (Иньиго Лекуэ 66), Юри Берчиче, Дани Гарсия, Икер Муньяин (Асьер Вильялибре 78), Андер Капа, Рауль Гарсия (Ибай Гомес 78), Иньиго Мартинес, Иньиго Кордоба (Иньяки Уильямс 46)

Предупреждения: Гонсало Эскаланте 8, Педро Леон 54, Робер Корреа 84 - Дани Гарсия 77, Микель Весга 90+7

Такой результат не удовлетворил ни одну из команд. Но чуть больше – "Сельту". И чуть больше галисийцы стремились победить, что отражается в статистике поединка: преимущество во владении мячом, преимущество в количестве ударов, преимущество в качестве передач, преимущество в показателе попаданий в створ. Но без голов.

"Сельта" не просто не может победить уже в четырех турах подряд (три ничьи и поражение), но и не может забить хотя бы гол. "Вальядолиду" дышится легче, преимущество над зоной вылета – шесть очков.

Вальядолид. Нуэво Хосе Соррилья

"Вальядолид" - "Сельта" 0:0

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Энес Унал, Оскар Плано (Федерико Сан Эметерио 62), Серхио Наварро (Атем Бен-Арфа 75), Рубен Алькарас, Хави Мойяно, Тони Суарес (Вальдо Рубио 75), Мичел (Пабло Эрвияс 62), Начо, Мохаммед Салису

"Сельта": Рубен, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Франсиско Пейнадо, Фёдор Смолов (Денис Суарес 64), Яго Аспас, Рафинья Алькантара, Лукас Оласа, Джозеф Айду, Кевин Васкес (Брайс Мендес 90+2), Жейсон Мурильо

Предупреждения: Хоакин Фернандес 50, Рубен Алькарас 59, Вальдо Рубио 90+1 - Окай Йокушлу 31, Фёдор Смолов 35, Жейсон Мурильо 61

Нереализованный пенальти: Яго Аспас 71