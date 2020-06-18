Осасуна - Атлетико 0:5. Крупнейшая победа Матрасников в сезоне

Многое потеряла "Осасуна" из-за опустевших трибун. В обычное время выездов в Памплону побаивались даже "Реал" с "Барсой" из-за свирепой атмосферы на "Эль-Садаре". А вот без фанатов получилось вообще не то.

"Атлетико" с первых минут захватил инициативу, и медленно, но верно расшатывал оборону хозяев. Коке искрил вычурными передачами, Феликс здорово смещался налево, Диего Коста выигрывал борьбу - в общем, все как обычно. Первый голевой момент случился на 20-й минуте - Коста пальнул в ближний, но вратарь выручил.

"Осасуна" не услышала звоночек, и уже через 7 минут вытащила мяч из сетки: защитники неаккуратно вынесли мяч после неудачного удара Коке, и набежавший Жоау Феликс едва не порвал сетку со средней. Выглядело эффектно.

Для хозяев этот мяч стал сигналом к активизации, и до конца тайма "Осасуна" организовала несколько толковых атак. Ближе всех к успеху был опорник Хон Монкайола, но его пушечный дальний удар чуть разминулся со штангой. Закончился же тайм чередой грубых фолов от игроков "Атлетико" - ими они сбивали атакующий порыв басков.

Жаль, на второй тайм запала у хозяев не хватило - так бы игра вполне могла быть конкурентной. Но более опытный "Атлетико" все прочувствовал, перехватил инициативу и вскоре удвоил перевес - Корреа гениальной передачей вывел Косту на ворота, и тот не пожадничав, снабдил мячом Феликса. Так португалец оформил дебютный дубль после переезда в Испанию.

На этом игру, по большому счету, можно было заканчивать. Но "Атлетико", вопреки собственной репутации, не остановился и в концовке "исполнил" "Барселону", забив на кураже еще трижды - постарались Льоренте, Мората и Карраско. Особенно крутым выдался гол Маркоса - посмотрите, не пожалеете.

"Атлетико" благодаря крупнейшему в сезоне разгрому поднялся на 4-е место в таблице с 49 очками. При этом обогнать "Матрасников" все еще может "Сосьедад", если в четверг одолеет "Алавес". "Осасуна", в свою очередь, осталась на 11-й позиции - с 35 очками и напрочь испорченным настроением.

Памплона, "Рейно-де-Наварра"

"Осасуна" - "Атлетико" - 0:5

Голы: Жоау Феликс, 27, 56, Маркос Льоренте, 79, Мората, 82, Карраско, 88

"Осасуна": Рубен - Унаи Гарсия (Начо Видаль, 67), Аридане, Давид Гарсия, Тони Лато (Эступиньян, 67) - Роберто Торрес, Брашанац (Адриан, 62), Монкайола, Иньиго Перес, Хосе Арнаис (Рубен Гарсия, 62) - Гальего (Кардона, 79)

"Атлетико": Облак - Ариас, Савич, Хосе Хименес, Ренан Лоди - Корреа (Льоренте, 63), Эррера, Сауль (Карраско, 84), Коке - Жоау Феликс (Партей, 69), Диего Коста (Мората, 63)

Предупреждения: Хосе Арнаис, 56, Гальего, 73, Иньиго Перес, 85 - Ариас, 6, Жоау Феликс, 45+2, Савич, 45+3