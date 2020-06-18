Голевая феерия матрасников. Осасуна – Атлетико 0:5. Обзор матча и видео голов

Без болельщиков "Осасуна" многое потеряла. От команды, которую на родном "Рейно-де-Наварра" побаивались даже "Реал" и "Барселона", мало что осталось. "Атлетико" заехал в логово команды из Памплоны и не оставил камня на камне, захватив инициативу с первых минут. В воротах хозяев отличились Фелиш (дважды), Льоренте, Мората и Карраско.

"Атлетико" поднялся на 4-е место в таблице Ла Лиги (49 очков). "Осасуна" осталась на 11-й позиции – с 35 очками и испорченным настроением.

Смотрите видеообзор матча перенесенного 29-го тура чемпионата Испании "Осасуна" – "Атлетико".

Памплона. "Рейно-де-Наварра".

"Осасуна" – "Атлетико" 0:5

Голы: Фелиш (27, 56), Льоренте (79), Мората (82), Карраско (88)