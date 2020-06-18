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Герой, но только наполовину? Лунин отразил пенальти, но пропустил дважды. Видеообзор матча
Овьдо - Депортиво ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.06.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
Для "Овьедо" этот поединок был очень важным с точки зрения турнирных перспектив. Как, собственно, и для "Депортиво". Этим и объясняется острая и напряженная борьба, которая отметилась результативным счетом 2:2.
Обе команды продолжают идти к цели – сохранить прописку в элите. Как складывалась игра, как Андрей Лунин отразил пенальти и как дважды пропустил, смотрите в видеообзоре поединке 33-го тура Сегунды "Овьедо" - "Депортиво".
Сегунда. 33-й тур
"Овьедо" - "Депортиво" 2:2
Голы: Ортуньо 26, Барсенас 45+1 - Мерино 45+3, Перу 59