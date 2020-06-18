Герой, но только наполовину? Лунин отразил пенальти, но пропустил дважды. Видеообзор матча

Для "Овьедо" этот поединок был очень важным с точки зрения турнирных перспектив. Как, собственно, и для "Депортиво". Этим и объясняется острая и напряженная борьба, которая отметилась результативным счетом 2:2.

Обе команды продолжают идти к цели – сохранить прописку в элите. Как складывалась игра, как Андрей Лунин отразил пенальти и как дважды пропустил, смотрите в видеообзоре поединке 33-го тура Сегунды "Овьедо" - "Депортиво".

Сегунда. 33-й тур

"Овьедо" - "Депортиво" 2:2

Голы: Ортуньо 26, Барсенас 45+1 - Мерино 45+3, Перу 59